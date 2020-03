Soyez notre chef – Épisode 104 – Disney “Curieux et curieux” + Aperçu

De nouvelles images et un synopsis pour le prochain épisode de la nouvelle série Disney + Original, “Be Our Chef”, qui est une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés par la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney.

Soyez notre chef Épisode 104 – «Curieux et curieux»

La famille Perez fait face à la famille Robbins pour un défi «Alice au pays des merveilles». Après avoir rencontré Alice et le chapelier fou et mangé une queue de chat du Cheshire au Magic Kingdom Park, ils doivent utiliser cette inspiration pour préparer leur propre version d’un dessert de la taille d’une bouchée.

Voici quelques photos d’aperçu de cet épisode:

L’épisode 104 de «Be Our Chef» arrivera à Disney + le vendredi 17 avril.

