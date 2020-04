Disney a publié de nouveaux détails et images du soixante-dixième épisode de la série Disney + Original, “Soyez notre chef”. Cet épisode arrivera à Disney + le vendredi 8 mai.

Voici la description officielle:

Soyez notre chef Épisode 107 – «N’importe qui peut cuisiner»

Dans la septième manche de «Soyez notre chef», les familles Perez et Wells sont chargées de repenser leur propre plat «Ratatouille» d’inspiration familiale. Les deux familles explorent le pavillon français à Epcot pour tester les merveilles culinaires du parc, tout en visitant Rémy et Emile pour l’inspiration.

Voici quelques images de cet épisode:

Cet épisode de “Be Our Chef” arrivera à Disney + le vendredi 8 mai.

Inscrivez-vous maintenant au pack Disney Streaming (Disney +, ESPN + et Hulu financé par la publicité) via Hulu

DERNIÈRES DISNEY + NOUVELLES

Disney + News

Ming-Na Wen de retour pour Star Wars: The Mandalorian Saison 2



Canada

Quoi de neuf sur Disney + (Canada) | Planète hostile



Bientôt disponible

Écorces bientôt disponibles pour National Geographic



Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

Voir tous les articles FacebookTwitterPinterestEmail .