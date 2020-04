“Soyez notre chef” Episode 109 – “Palais de Tiana”

Disney a annoncé de nouveaux détails et images du neuvième épisode de la série Disney + Original, “Be Our Chef”. Cet épisode arrivera à Disney + le vendredi 22 mai.

Voici la description officielle de cet épisode:

Soyez notre chef Épisode 109 – «Palais de Tiana»

Les familles Wells et Robbins entrent en action lorsqu’elles sont chargées de créer un plat inspiré de la «Princesse et la grenouille» qui pourrait être servi au restaurant du Tiana’s Palace. Avant de se rendre à la cuisine, les familles montent au Magic Kingdom Park pour obtenir des conseils de cuisine de la princesse Tiana elle-même. Quel plat leur donnera une chance de se battre lors de la finale?

Voici quelques images de cet épisode:

Soyez notre chef Épisode 109 – «Tiana’s Palace» arrive à Disney + le vendredi 22 mai.

