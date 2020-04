“Soyez notre chef” Episode 110 – “Woody’s Lunchbox” Aperçu

Disney a publié une description officielle et des images du 10ème épisode de “Be Our Chef”, qui arrivera à Disney + le vendredi 29 mai.

Voici la description officielle:

Soyez notre chef Épisode 110 – «Woody’s Lunchbox»

Dans le dixième round de “Be Our Chef”, deux familles sont inspirées par Toy Story de Pixar. Ces deux familles devront redonner vie à leur snack d’enfance préféré. Avant de se rendre dans la cuisine, les familles visitent Toy Story Land aux studios Disney de Hollywood pour jouer avec Woody et Jessie et goûter des collations hors du commun! Les enjeux sont élevés avec une seule équipe capable de se rendre à la finale!

Voici quelques images de cet épisode:

Le 10ème épisode de “Be Our Chef” arrivera à Disney + le vendredi 29 mai.

