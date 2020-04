Soyez notre chef Épisode 2 «Diagnostic: délicieux»

Deux nouvelles familles sont de retour dans la cuisine pour tenter de gagner une croisière Disney dans le deuxième épisode de «Soyez notre chef». Les familles Platt et Wells doivent préparer un dessert sain et délicieux. L’inspiration de l’épisode de cette semaine est «Big Hero 6», l’un des films les plus populaires du Disney Revival.

Alors que nous devrions nous attendre à une bonne part de la promotion de Disney dans des émissions comme celle-ci, cela m’a semblé beaucoup moins contraint dans cet épisode. Il y a une petite interaction au début entre les familles et Baymax, le robot câlin de “Big Hero 6” qui ressemble beaucoup à l’homme Michelin. Je n’ai pas vraiment besoin de l’interaction entre les familles et les personnages du film qui inspire l’épisode, mais je comprends que Disney va y arriver et je viens de l’accepter dans le cadre de la série. J’aime l’aspect Marvel de «Big Hero 6», donc Baymax va être plus agréable au goût que certains autres qui apparaîtront plus tard dans la saison.

J’apprécie l’aspect interaction familiale de ce spectacle, surtout lorsque Mme Platt a déclaré que son mari était le testeur de goût. C’est un rôle auquel je peux m’identifier dans ma propre famille. Je suis le testeur de goût et ma femme et moi avons un rapport similaire, j’ai donc vraiment apprécié ces deux à l’écran ensemble. Je suis également reconnaissant qu’aucun des enfants n’était trop jeune cette semaine. On pouvait dire que la famille avec l’enfant de 4 ans était un peu gênée dans l’aspect compétition lors de la semaine 1. Ces enfants étaient assez vieux pour savoir ce qu’ils faisaient et pour être utiles pour un défi.

Cela est très pratique pour la partie avantage du défi cette semaine, car les deux enfants de chaque côté se sont affrontés pour connaître les différences entre les fruits et les légumes. Ce fut un défi amusant et instructif, car je suis sûr que de nombreux adultes pensaient probablement que certains des fruits étaient des légumes. Cette fois, c’était un défi de taille au lieu de l’éruption de la semaine 1, où il semblait que la seule famille avait envoyé l’enfant de quatre ans au défi afin qu’elle soit à l’écart pendant que son père et sa sœur aînée s’occupaient de la cuisine. Bien sûr, cette semaine, les deux familles ont envoyé leurs deux enfants à la table du défi. Les éloignaient-ils ou les parents pensaient-ils simplement que les enfants réussiraient mieux à relever le défi? Je ne sais pas. J’apprécie la partie défi car elle me rappelle Double Dare quand une équipe devrait faire un défi physique si elle était double osée et ne connaissait pas la réponse à une question. La nostalgie de cette portion est amusante pour moi. Bien que la famille qui a remporté le défi chaque semaine ait beaucoup de compétition de la semaine, ce n’est peut-être pas vraiment un avantage de gagner.

La semaine 1, les familles ont abordé la nourriture du petit déjeuner. Semaine 2, les familles ont abordé le dessert. J’aime qu’ils prennent différents aspects des repas chaque semaine et veulent que cela continue. Je suppose que cela s’entraîne pour la finale et que les deux familles qui arrivent aussi loin devront préparer un repas de 3 plats. Chaque semaine, la nourriture avait l’air délicieuse et je voulais essayer chaque concoction.

Si j’ai une vraie plainte, l’hôte ne se sent pas bien. Angela Kinsey n’a pas l’impression qu’elle correspond au motif. On dirait qu’ils l’ont embauchée pour sa renommée dans la version américaine de “The Office”, espérant que cela pourrait attirer plus de téléspectateurs de cette façon. Cela ne fait que deux épisodes, donc j’espère qu’elle s’améliorera car cela est définitivement en dehors de sa zone de confort. Bien sûr, en tant que grand fan des Muppets, je ne serai peut-être heureux que si le chef suédois se présente.

Dans l’ensemble, le spectacle fournit ce dont il a besoin. C’est un peu moelleux, mais ce n’est pas une mauvaise façon de passer 25 minutes, surtout si vous avez de jeunes enfants que vous aimeriez vous initier à la cuisine. L’apparition de personnages Disney les attirera et l’espoir est de les y maintenir.

Classement:

Épisode: 4 étoiles sur 5

Série: 4 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de l’épisode de cette semaine de “Soyez notre chef?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

