Soyez notre chef Épisode 3 “Hidden Warrior” Review

Deux familles sont de retour pour participer aux vacances de croisière Disney dans le dernier épisode de la série Disney + Original «Soyez notre chef». Le troisième épisode accueille la famille Perez, la cinquième et dernière famille de la compétition, pour la première fois et la famille Merrill, de retour après avoir perdu leur premier match de la compétition.

«Hidden Warrior» tire son inspiration de «Mulan» et de la façon dont elle a pu trouver le guerrier caché en elle. Les familles ont dû préparer un repas à base d’un ingrédient caché que le juge a trouvé. La famille Perez a fait du riz frit au poulet dans un poivron. Alors que la famille Merrill prépare le petit-déjeuner spécial que Mulan mange tous les jours dans le film.

Encore une fois, les plats sont incroyables. Cette série a donné à ma femme et à moi une certaine inspiration pour les futurs plats. J’espère que nous pourrons prendre le temps bientôt et faire ce que nous avons vu sur cette série. C’est aussi vraiment cool de voir les chefs des restaurants Disney juger les créations. Ils ne vont pas facilement juste parce que des enfants sont impliqués. Ils émettent de véritables critiques et suggestions d’amélioration sans être condescendants. Je préfère voir ces chefs chez des chefs célèbres plutôt que parmi certains chefs célèbres.

J’ai mieux apprécié l’avantage donné lors de la compétition parallèle cette semaine. Je ne suis pas un grand fan de la mise en attente de l’autre famille pendant 3 minutes pendant la cuisson. Gagner 5 minutes supplémentaires pour travailler sur votre création me plaît davantage. Je préfère que l’avantage soit une récompense pour la famille qui gagne plutôt qu’une punition pour la famille qui perd.

Je comprends qu’avec un spectacle Disney se déroulant à Walt Disney World, nous allons avoir une interaction avec les personnages Disney dans le cadre de la configuration. Et, j’aime qu’ils travaillent dans le personnage qui a contribué à inspirer l’épisode, mais au fur et à mesure que la série avance, j’espère que cette partie sera un peu réduite. La rencontre avec Mulan n’a pas duré si longtemps, donc c’était moins flagrant que la rencontre de Cendrillon en première, mais elle était quand même un peu trop longue. C’est quelque chose qui peut être géré en 1 minute de temps d’écran, 30 secondes pour chaque famille.

Dans l’ensemble, ce spectacle est toujours un moyen amusant de passer 30 minutes. Je ne voudrais pas que ce soit plus long qu’il ne l’est, mais j’aime vraiment passer 30 minutes à regarder cette émission avec ma famille. Le spectacle pourrait utiliser quelques ajustements, mais je suis sûr qu’avec le temps, cela corrigera les défauts. Je ne suis toujours pas trop excitée quand j’entends l’hôte d’Angela Kinsey, mais peut-être qu’elle s’améliorera avec le temps. Je voudrais aussi les voir organiser un tournoi avec plus de support que des tournois à la ronde dans les saisons futures, mais je m’amuse beaucoup à regarder cela et j’espère que cela aura une deuxième saison.

Classement:

Épisode: 4 étoiles sur 5

Série: 4 étoiles sur 5

