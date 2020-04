Soyez notre chef Épisode 4: “Curiouser and Curiouser” Review

Les familles Perez et Robbins sont de retour pour le deuxième tour du Disney + Original Cooking Show «Be Our Chef». Cette semaine, les familles s’inspirent d’Alice au pays des merveilles pour réaliser un dessert sur le thème d’un goûter.

Je suis toujours impressionné par ce que ces familles peuvent faire en seulement une heure. Chaque semaine, je repars affamé et désireux d’essayer les aliments que font les familles. Cette semaine, une tarte au chocolat et à la framboise Queen of Hearts et un gâteau au thé matcha Mad Hatter. Les deux sont délicieux et peuvent être utilisés comme inspirations pour une cuisine amusante en famille.

Le format de ce spectacle reste le même ce qui le rend facile à suivre. J’apprécie l’aspect compétition familiale et bien que je ne comprenne pas toujours pourquoi ils relèvent le défi particulier au milieu de la compétition, j’aime le concept de prendre une minute et d’essayer d’obtenir un avantage. J’aime aussi que l’avantage ne soit pas le même chaque semaine, même si je ne suis toujours pas fan de forcer l’autre famille à un temps mort. Les cinq minutes supplémentaires pour la famille gagnante et la soustraction de cinq minutes à la famille perdante sont de jolis ajouts qui aident la compétition à se réchauffer.

Cette semaine, les scènes montrant les familles interagissant avec des personnages basés sur le film qui a inspiré le plat semblaient traîner. Comme l’épisode «Cendrillon», ça a semblé long. Je ne sais pas pourquoi les épisodes de “Big Hero 6” et “Mulan” se sont sentis tellement plus courts, mais j’ai apprécié le déroulement de ces épisodes un peu plus qu’ici.

Je ne suis pas non plus ravi de l’hôte. Angela Kinsey a sauté autour des deux familles et a même pris une framboise de la famille Robbins pendant qu’ils préparaient leur plat. Je ne sais pas si ce n’est pas la bonne personne ou si elle n’est pas encore à l’aise dans le rôle, mais la série se déroule mieux lorsque les producteurs et les réalisateurs se concentrent uniquement sur les familles et n’intègrent pas trop l’hôte. Elle a évidemment besoin de présenter le plat, de relever le défi au milieu de la compétition et de gérer les annonces de fin, mais au-delà, elle n’est pas nécessaire au spectacle. Au milieu, il semble que le spectacle bénéficierait grandement de moins d’elle. J’espère qu’elle trouvera bientôt un rythme.

J’aimerais également en savoir plus sur les juges. Chaque semaine, un juge a pris la décision finale. Nous savons qu’il y a plus d’un chef de Disney World en tant que juge, donc j’aimerais voir le juge principal de chaque semaine s’entretenir avec les autres chefs. Je comprends que le type de plat peut se prêter à la spécialité d’un juge et que ce juge prendra la décision finale, mais ce serait bien de le voir s’appuyer sur ses collègues pour obtenir leurs opinions. J’espère que la finale aura un score combiné pour chacun des plats. Lors d’une émission de cuisine, je me soucie plus des juges avec des informations d’identification légitimes que d’un animateur célèbre pour son apparition dans une sitcom. Si j’avais mon chemin, plus de temps avec les chefs et moins avec l’hôte.

Dans l’ensemble, j’aime toujours regarder ce spectacle chaque semaine. J’ai bon espoir pour ce que je vois. Et, chaque semaine, je reçois de nouvelles idées pour quelque chose que j’aimerais avoir avec mes dîners.

Classement:

Épisode: 3,5 étoiles sur 5

Série: 3,5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de l’épisode de cette semaine de “Soyez notre chef?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.