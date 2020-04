Soyez payé pour regarder Disney +

Voulez-vous être payé pour regarder Disney +? Reviews.org a rouvert leur emploi Disney + Dream avec quelques modifications, car ils vont sélectionner 10 personnes au hasard pour recevoir 200 $ et un abonnement d’un an à Disney +.

Voici les détails:

Où: Vous pouvez postuler en leur envoyant un e-mail à giveaways@reviews.org avec votre nom et votre film Disney préféré, assurez-vous de mettre “Job de rêve” dans la ligne d’objet!

Quand: Ce concert de rêve est ouvert maintenant jusqu’à 10 avril il n’y a donc pas de temps pour être timide, vous devez être audacieux et audacieux.

Pourquoi: Ces dernières semaines, la communauté a été invitée à pratiquer la distanciation sociale. Pour certains, cela a causé des difficultés financières. Ils voulaient faire de notre mieux pour aider le plus de personnes possible et ont décidé de rouvrir le coffre-fort et d’accepter à nouveau les candidatures. Nous espérons sincèrement que cette opportunité pourra aider les familles à soulager un peu de pression financière et offrir une expérience positive malgré l’incertitude dans les nouvelles.

Quoi: Ils choisiront 10 candidats au hasard pour recevoir 200 $ et un abonnement d’un an à Disney +. Leur seule demande est que les gagnants choisis en profitent pour regarder leur film Disney préféré! (Concert assez doux, non?)

OMS: Reviews.org est une communauté d’experts de la maison et de la technologie qui aident les consommateurs à choisir les meilleurs produits pour leur style de vie dans des catégories telles que le streaming, Internet, la télévision et la sécurité à domicile.

L’offre est réservée aux personnes de plus de 18 ans et résident aux États-Unis.

Allez-vous postuler?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

