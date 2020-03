S&P dégrade le Mexique et maintient des perspectives négatives

Mexico.- Partant du principe qu’il est inévitable que la phase trois arrive, au cours de laquelle le plus grand nombre d’infections Covid-19 se produira sur l’ensemble du territoire national, les autorités sanitaires ont appelé à observer des mesures plus strictes de distance saine de manière disciplinée et au cours des quatre prochaines semaines, vous ne pourrez plus sortir; la plupart devront rester à la maison.

“Ensuite, au lieu d’une immense courbe épidémique qui dépasse la capacité d’attention, nous allons avoir une courbe épidémique plus petite qui permet de prendre soin des malades, en particulier des personnes gravement malades”, a observé Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la santé.

Concernant les mesures de santé publique adoptées lors de la deuxième étape, “on voudrait les rendre aussi extrêmes que possible, car c’est ce que l’on voit se produire dans différents pays”, a-t-il dit.

Cependant, il a insisté sur le fait que “certaines de ces mesures n’ont pas de base technique, comme la fermeture des frontières et la fermeture des aéroports”; cependant, il y en a d’autres plus réalisables, comme la réduction massive de la mobilité sociale pendant une période raisonnablement courte, pendant au moins un mois, a-t-il déclaré.

Des mesures plus drastiques sont désormais possibles dans les pays d’Europe occidentale et dans les pays scandinaves, où la répartition des richesses est raisonnablement équitable; Le Mexique n’est malheureusement pas le cas. En raison de cette inégalité, vous ne pouvez pas prendre ces mesures extrêmes qui ne sont pas utiles pour le moment », a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de presse au Palais National, López Gatell a expliqué que ce qui peut être réalisé et c’est le but de la Journée Nationale de la Distance Saine, des mesures générales sont nécessaires, où les écoles, les emplois, les espaces publics, n’ont pas de personnes rassemblées .

«L’une est la limite imposée par la réalité sociale, parce que nous ne voulons pas avoir un remède plus coûteux en termes sociaux que la maladie elle-même, nous ne voulons pas que l’intervention sanitaire protectrice soit pire que la maladie elle-même. C’est une limite.

«Et l’autre élément est le temps opportun, qui est crucial. En ce moment, nous avons peu de cas par rapport à d’autres pays, mais c’est le seul moment que nous ne pouvons pas manquer, car l’opportunité est de le faire maintenant et de le faire massivement, dans la mesure où la limite de la réalité le permet, sans affecter irrémédiablement les économies familiales les plus non protégées, mais cela doit être fait maintenant et c’est tout, tout en même temps. Elle ne peut pas être décalée, car c’est le moment que nous ne pouvons pas perdre.

