‘Space Force’ Saison 1 sur Netflix: ce que nous savons jusqu’à présent

Space Force est la nouvelle comédie Netflix Original qui a été organisée pour essayer spécifiquement de recréer le succès de The Office à partir de NBC. Voici ce que nous savons jusqu’à présent de la saison 1 de Space Force en janvier 2020.

Dans le besoin désespéré de sa propre grande sitcom, Netflix est sans doute actuellement tributaire de deux sitcoms d’antan pour soutenir sa bibliothèque dans le genre. Le Bureau et ses amis devant partir, il a activement construit sa propre bibliothèque avec des titres actuels et futurs. Dans l’espoir de connaître le même succès que The Office, Netflix a embauché Greg Daniels qui a produit The Office et Steve Carrell qui a joué Michael Scott pour ce projet.

De quoi parle Space Force sur Netflix?

Netflix a d’abord annoncé que Space Force était une chose en janvier 2019 où il vous emmène à travers les prémisses principales de la série.

Le 18 juin 2019, le gouvernement fédéral a annoncé la création d’une 6e division majeure des Forces armées américaines.

Le but de la nouvelle branche est de «défendre les satellites contre les attaques» et «d’effectuer d’autres tâches spatiales» ou quelque chose du genre.

C’est l’histoire des hommes et des femmes qui doivent le comprendre.

S’en tenir à un format familier à The Office, il est dit que Space Force va être filmé comme une sitcom en milieu de travail, bien que nous ne sachions pas s’il y aura un segment d’interview.

La série fait des jibes au président Donald Trump qui a annoncé la force spatiale mais n’était pas très précis avec ses plans exacts.

. @ SteveCarell jouera dans une nouvelle série de comédies en milieu de travail qu’il a co-créée avec Greg Daniels de # TheOffice sur les personnes chargées de créer une sixième branche des services armés: la Force spatiale! pic.twitter.com/6GEFNgP18w

– Voir la suite (@seewhatsnext) 16 janvier 2019

Qui est impliqué dans Space Force?

Comme le suggère ce qui précède, les créateurs de The Office sont impliqués dans le projet. Cela inclut Greg Daniels qui a été producteur exécutif de la série et la personne clé derrière l’adaptation de la version britannique de The Office for American audiences.

Steve Carrell est le seul acteur annoncé jusqu’à présent, THR signalant que son salaire devrait être de 1 million de dollars par épisode.

En juillet, il a été rapporté que Katheleen Felix Hager (Veep) travaillait sur l’émission. Elle a taquiné dès juin en tweetant à la Nasa pour lui demander quelques conseils. Notamment, elle sera également impliquée dans l’autre projet avec Greg Daniels dirigé vers Amazon nommé Upload. Nous garderons un œil sur cette production car les deux seront probablement étroitement liés en termes de personnel.

Je suis @NASA maintenant et j’ai beaucoup de questions. Quelqu’un est-il disponible pour un q et un? Un grand merci d’un créateur de costumes curieux.

– Kathleen Felix Hager (@kathleenhager) 22 juin 2019

En septembre 2019, Deadline a dévoilé qui allait jouer dans Space Force.

Parmi les nouveaux acteurs annoncés figurent les suivants:

John Malkovich qui est récemment apparu dans Birdbox sur Netflix et devrait apparaître dans The New Pope. Jouera le rôle du Dr Adrian Mallory, conseiller scientifique en chef.Ben Schwartz qui est surtout connu pour son rôle dans les parcs et loisirs. Jouera F. Tony Scarapidccui – consultant médiaDana Silvers est connu pour Bookmaster et MA. Jouera Erin Naird, une étudiante qui a été transférée dans une base militaire éloignée.Tawny Newsome présenté dans Brockmire. Jouera Angela Ali – un pilote d’hélicoptère.Jimmy O.Yan se reproduira et a été présenté dans la Silicon Valley.Alex Sparrow se reproduira également et a figuré dans The Vatican Tapes

En octobre 2019, trois autres acteurs ont été annoncés par Deadline. Il s’agit notamment de Noah Emmerich, Fred Willard et Jessica St. Clair.

Trois autres membres de la distribution ont rejoint #SpaceForce de Netflix, dont Noah Emmerich, Fred Willard et Jessica St. Clair. pic.twitter.com/m53P3GUFQA

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 23 octobre 2019

Noah Emmerich jouera Kick Gabaston, chef d’état-major de l’US Air ForceFred Willard jouera Fred Naird jouera le père du personnage de Steve CarrellJessica St. Clair jouera Kelly King, un entrepreneur civil. Combien d’épisodes aura la saison 1 de Space Force?

Pour le moment, 10 épisodes devraient constituer la saison 1 de Space Force.

Quand la saison 1 de Space Force sera-t-elle sur Netflix?

Il n’y a pas encore de date pour Space Force.

Nous avons confirmé que Space Force devrait sortir sur Netflix à un moment donné en 2020. Étant donné le tournage terminé en janvier 2020, nous nous attendons à voir la saison 1 au cours de l’été 2020.

Autres nouvelles de la Force spatiale

Le tournage a officiellement commencé le 1er octobre comme annoncé avec la première photo de début avec Steve Carrell.

In space no one can hear you scream … but this show takes place on earth sooooo 🗣🗣🗣 STEVE CARELL HAS STARTED FILMING SPACE FORCE!!!!!! pic.twitter.com/V7uqeZmjrS — Netflix US (@netflix) October 1, 2019

En novembre 2019, l’écrivain Yael Green était attaché au projet qui avait précédemment écrit un épisode d’Angie Tribeca. Il est sur le point d’avoir écrit l’épisode 7. Le 10 janvier 2020, Diana Silvers a publié sur son histoire Instagram que le tournage était officiellement terminé pour la première saison de la série.

Cela est encore corroboré par le fait que Mike Rylander a joué un DJ set pour la fête de fin qui semble avoir eu lieu sur le Pavillon de la navette spatiale qui est stationné sur le musée Intrepid Sea, Air and Space.

bonjour, je m’appelle Johnny America et je suis ici pour animer la soirée de clôture pour le nouveau spectacle de force spatiale @netflix 🇺🇸🚀🛸🌌 pic.twitter.com/ygUoqbompL

– Mike Rylander (@MikeRylander) 12 janvier 2020

Il convient de noter que tous les noms impliqués dans le projet Netflix ont également des projets avec d’autres fournisseurs de streaming. Greg Daniels travaille actuellement sur une série pour Amazon Prime appelée Upload. Steve Carrell travaille et joue dans une série télévisée pour Apple TV + intitulée The Morning Show qui doit sortir à la fin de l’année.

Howard Klein n’a pas de projets futurs annoncés mais vient de quitter la saison 3 de Jessica Jones.

Contrairement à de nombreuses émissions à venir sur Netflix, cette émission est déjà en train de se développer tôt.

yall im tellement excité pour la force spatiale netflix montrer son pas même drôle

– ella (@helloits_ella) 4 juillet 2019

Enfin, nous vous laisserons un petit avant-goût étant donné que Steve Carrell a récemment joué le rôle d’un astronaute de la NASA dans un épisode de SNL.