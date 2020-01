“Space Jam” Nike LeBron 17 dévoilé dans le cadre de la collection All Star de Nike

Premier coup d’œil au coloris LeBron 17 “Monstars”.



Nike Basketball et Jordan Brand ont des plans majeurs pour les festivités All Star de la NBA à Chicago le mois prochain, y compris une pléthore de baskets très convoitées. Cela comprendra la collection “Unite” de Jordan Brand, avec la collaboration Air Jordan 5 blanc cassé et la Air Jordan 3s “Retro U”, ainsi qu’une Nike LeBron 17 inspirée de Space Jam.

Bien que le film Space Jam 2 dirigé par LeBron ne sortira pas en salles avant l’été 2021, Nike Basketball fait un bond en avant avec un pack de deux LeBron 17. Le coloris “Monstars” devrait être lancé à la mi-février, avec le reste de la collection All Star de Nike.

Le Swoosh a également dévoilé la troisième Nike Zoom Freak 1 “Coming To America” ​​et une autre collaboration Gatorade x Nike PG 4, ainsi qu’une Nike KD 12 “Don C” et une Nike Kyrie 6 rouge qui s’inspire de l’Air Jordan. 11.

Faites défiler vers le bas pour les images officielles de la collection All Star de Nike Basketball, et restez à l’écoute pour les détails officiels de la sortie.

