SpaceX lance avec succès son quatrième lot de satellites Starlink

La société spatiale Elon Musk, SpaceX, a lancé avec succès sa fusée Falcon 9 ce matin en déployant 60 autres satellites Starlink, qui sont destinés à prendre tous les coins de la Terre en ligne. La fusée a également effectué un autre atterrissage sans pilote dans l’Atlantique après son lancement, une semaine après avoir effectué un vol d’essai crucial pour la NASA.

Nous recommandons également: les satellites Elon Musk pourraient ruiner le ciel

Ce vol est le quatrième lancement du projet SpaceX Starlink, qui consiste en une constellation massive de satellites qui vise à fournir une couverture Internet à toutes les parties du monde. La compagnie a la permission de lancer environ 12 000 satellites et a exprimé son intérêt pour le lancement de 30 000 autres. Pour atteindre son objectif, la société prévoit de lancer jusqu’à 24 missions Starlink en 2020.

Est-il bon qu’il y ait autant de satellites en orbite autour de la Terre?

Après que SpaceX a lancé la première portée de satellites Starlink, l’American Astronomical Society, a averti que ces appareils pourraient ruiner le ciel, car cela affecterait les observations astronomiques car ce sont autant de satellites artificiels brillants.

Jeffrey Hall, président du comité SAE sur la pollution lumineuse, les interférences radio et les débris spatiaux:

“Le ciel nocturne naturel est une ressource non seulement pour les astronomes, mais pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à apprécier la splendeur de l’univers, et sa dégradation a de nombreux effets négatifs au-delà des astronomes.”

SpaceX avait tenté de lancer ce vol la semaine dernière, mais le mauvais temps a provoqué plusieurs retards.

.