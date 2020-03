Spawn arrive enfin dans ‘Mortal Kombat 11’ avec une nouvelle bande-annonce de gameplay

Le hellspawn préféré de tous a finalement fait ses débuts tant attendus dans Mortal Kombat 11. À Final Kombat 2020, Warner Bros.Interactive Entertainment et NetherRealm Studios ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay faisant ses débuts avec Spawn de Todd McFarlane.

Avec deux titres inédits du groupe de heavy metal Trivium, la nouvelle vidéo montre le look emblématique du Spawn (dont nous avons eu un avant-goût avec la révélation de la figurine il y a quelques semaines), y compris sa cape, ses chaînes, sa hache de combat et plus encore. , qui peuvent tous être utilisés contre des adversaires.

Et bien sûr, cela marque le retour de Keith David exprimant Spawn.

Spawn rejoint la liste le 17 mars dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les propriétaires de Kombat Pack, suivie d’une large disponibilité le 24 mars. Les propriétaires de Kombat Pack auront également accès au nouveau skin de personnage inspiré de Spawn, «Hellspawn» Jacqui Briggs, sur Le 17 mars, aux côtés du pack Matinee Skin avec «Osh Tekk Vandal» Kotal Kahn, «Swashbuckler» Erron Black et «Space Marine» Jacqui Briggs.

Mortal Kombat 11 est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.