Spawn et Joker Clash dans le nouveau clip de Mortal Kombat 11

Batman n’est pas le seul héros de bande dessinée à avoir un problème avec les clowns, semble-t-il.

Merci à sa libération imminente Mortal Kombat 11, Spawn de Todd McFarlane connaît récemment un regain de popularité, notamment en raison de l’attention minutieuse portée par NetherRealm aux détails pour l’adaptation fidèle. Arborant la même cape rouge cramoisie minable et les yeux verts crachant du nécroplasme souvent associés au serviteur réticent de Malebolgia, la nouvelle vie d’Al Simmons en tant qu’agent de l’enfer a toutes les caractéristiques que les fans s’attendent à voir et grâce à Keith David, il a une langue argentée c’est tout aussi effrayant.

Plus de deux décennies après la fin de la série animée de HBO, l’acteur est revenu au rôle de Mortal Kombat 11 et, il va sans dire qu’il l’a encore une fois cloué. David a enregistré un nombre vertigineux de lignes d’introduction contextuelles pour le jeu qui, selon qui l’adversaire à l’autre bout est sur le point de recevoir une coqueluche, fait plusieurs références et plaisanteries.

L’un d’eux peut être vu lorsque Spawn affronte Joker, où il ne tire aucun coup en verbalisant sa haine des clowns. Découvrez-le ci-dessous:

Nous avons plusieurs clowns dont Spawn doit s'occuper. # MK11 #Spawn



Cliquer pour agrandir

Le Clown Prince de Gotham n’est bien sûr populaire auprès de personne, mais ce qui rend cette interaction particulièrement remarquable, c’est sa référence à l’un des propres ennemis de Spawn. Le violateur, un démon envoyé sur Terre pour former de nouveaux «enfers» prend la forme d’un gros clown en surpoids lorsqu’il est sur le plan humain, expliquant, par exemple, la vision extrême de Spawn sur la profession.

Spawn sort la semaine prochaine, le 17 mars pour Mortal Kombat 11 Les propriétaires du Kombat Pass, avec tout le monde en mesure de mettre la main sur l’ajout tant attendu une semaine plus tard.