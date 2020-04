Spawn Kickstarter lance une figurine de collection mise à jour en 1995

En 1992, le tout premier Frayer la bande dessinée a frappé les étagères établissant un record de vente pour une bande dessinée indépendante et en 1995, la première figurine a été lancée par la critique et a aidé à inaugurer une toute nouvelle façon de vous donner des détails et de “ l’art ” de vos figurines. Maintenant, vingt-cinq ans plus tard, Todd McFarlane s’associe à Kickstarter pour fournir une version mise à jour de cette figurine originale de 1995 et de la sortie de la bande dessinée, qui peut être consultée dans la galerie ci-dessous. Contribuer à l’original Frayer Action Figure et campagne Comic Remastered, les fans peuvent se rendre sur la page Kickstarter ici!

La nouvelle figurine originale Spawn et la figurine Comic Remastered auront une hauteur de 7 pouces et seront livrées avec une énorme cape pliante et une arme. L’articulation dans cette version sera plus du double de celle de la figurine originale, et la couverture comique incluse sera remasterisée par l’artiste et créateur international primé du Frayer personnage, Todd McFarlane.

“Nous sommes ravis que Todd McFarlane Productions apporte Spawn à Kickstarter. Lorsque McFarlane a lancé sa première gamme de jouets en 1995, il a montré que l’indépendance créative était un ingrédient clé pour faire quelque chose d’innovant et de nouveau dans une industrie établie et parfois stagnante », a déclaré Nick Yulman, responsable du design et de la technologie chez Kickstarter, dans un communiqué. “Nous créons cette nouvelle section pour Toys on Kickstarter pour célébrer le lancement de ce projet et pour inspirer plus de créateurs de jouets indépendants à suivre leurs visions.”

Cette figurine originale Spawn originale et version comique nouvellement remasterisée sera livrée dans une boîte de collection avec une housse pour aider à préserver l’état de la figurine, de la bande dessinée et de l’emballage, et le véritable emballage blister imitera le design original de la figurine classique de 1995 , bien que les mises à niveau se feront partout dans le produit final.n Une nouvelle coque refermable sera utilisée afin que vous puissiez retirer votre figurine d’action et votre bande dessinée pour les afficher, mais aussi pouvoir les retourner toutes les deux dans leur emballage comme si vous ne les aviez jamais ouvertes. en premier lieu!

«En tant qu’artiste et créateur, j’ai travaillé pour faire évoluer mes créations au plus haut niveau artistique possible» Todd McFarlane, Frayer créateur et artiste légendaire, a déclaré dans un communiqué. “Je reviens au début de la première figurine d’action et bande dessinée que j’ai jamais créée. Il sera remasterisé et modernisé avec tous les ensembles de compétences, les détails et la technologie que j’ai appris au cours des 26 dernières années pour vous offrir la meilleure version de cette figurine et bande dessinée emblématique Spawn de 1995. C’est un honneur que Kickstarter crée un nouveau section de jouets sur sa plate-forme et ses débuts pour commémorer le premier Spawn Kickstarter. “

Les fans peuvent obtenir un autographe de Todd McFarlane lui-même, l’artiste signant personnellement une plaque signalétique qui peut être utilisée pour être affichée avec votre figurine d’action et votre bande dessinée, chaque article autographié étant également livré avec une arme bonus: une version mise à jour repensée et hyper détaillée de l’arme de planche de bois de cette figurine originale Spawn de 1995.

La campagne Kickstarter comprendra quatre niveaux, dont une version costume classique, une version costume moderne avec une nouvelle tête, une épreuve d’artiste et le pack de trois packs qui comprendra une figure classique, moderne et noir et blanc, les deux derniers étant à venir avec une nouvelle tête sculptée. Les trois premiers niveaux seront proposés avec ou sans autographe tandis que le pack de trois ne sera proposé qu’avec un autographe et chacune des figurines comportera une couverture inédite remasterisée par McFarlane, et chaque niveau varie de 40 $ à 160, basé sur les offres.