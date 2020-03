Spenser Confidential Netflix Soundtrack: chaque chanson du film

Spenser Confidential est maintenant sur Netflix et il est livré avec une bande-son fantastique. Ci-dessous, nous rassemblons la liste complète des chansons présentées tout au long du jeu d’action. Nous inclurons également une liste de lecture Spotify et quelques vidéos YouTube également. Voici la bande originale de Spenser Confidential de Netflix.

Le nouveau film d’action voit Mark Wahlberg et Winston Duke faire équipe pour un film copain-copain où Spenser sort de sa retraite pour traquer le tueur de deux flics de Boston. Le film a atterri sur Netflix le 6 mars 2020.

Malheureusement, bien que mettant en vedette Mark Wahlberg, vous ne trouverez pas Marky Mark et le Funky Bunch trouvés ici avec aucun de ses succès tels que Good Vibrations, Wildside ou You Gotta Believe. Aussi malgré Post Malone, aucun de ses morceaux ne figure non plus.

Qui a dirigé la bande originale de Spenser Confidential?

Steve Jablonsky a fourni l’OST qui se compose de 20 chansons originales pour le film.

Steve a plus de 84 crédits de compositeur à son nom avec certains de ses succès notables, y compris le film Transformers de 2007 (dont Mark Wahlberg lui-même est devenu plus tard la vedette), il a travaillé sur la série Desperate Housewives et plus récemment a fait la bande originale de Deepwater Horizon.

Nous avons intégré la sortie officielle de l’album pour le tee OST pour Spenser Confidential ci-dessous.

Liste des chansons présentées dans Spenser Confidential

Voici la liste complète des chansons présentées tout au long du film qui n’appartiennent pas à la bande originale du film réalisée pour le titre.

Foreplay / Long Time – BostonDrive Me Crazy – ChinatownUdigg – GermSupernatural Thin Pt. 1 – Ben E. KingOuverture – Essie JainOnly Time – Jay FreskoMississippi Queen – MountainSweet Caroline – Neil DiamondSome of Adam’s Blues – Quaker City Night HawksDoa – Marcellus JuvannGasoline – Siège de RhodesFeels Like The First Time – ForeignerBeast (Bioshock Infinite Extended Version) – Nico VegaWin – Little FeatJesus Promised Me A HomeAmazing GraceBeneath The SunBlack Betty – Lead BellySweet Emotion – AerosmithSweet Emotion – Leo Kottke Mike GordonSpenser Confidential Spotify Playlist

Ci-dessous, nous avons rassemblé une liste de lecture de chaque chanson présentée dans Spenser Confidential (le cas échéant). Nous avons pris quelques libertés avec quelques-unes des chansons, comme l’utilisation de reprises pour Amazing Grace et Jesus Promised Me a Home.

Avez-vous apprécié la bande originale de Spenser Confidential? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.