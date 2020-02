“Spider-Man 3” n’est peut-être pas le seul film de Spider-Man à venir l’année prochaine – .

“Spider-Man 3” est l’une des meilleures surprises de la phase 4 des aventures de Marvel, compte tenu de ce que Sony et Disney ont fait aux fans l’été dernier. Peu de temps après la première de Far From Home, nous avons appris que Sony n’était pas disposé à poursuivre son partenariat avec Disney qui a permis à Spider-Man de jouer avec les Avengers. Au lieu de cela, Sony a voulu faire cavalier seul dans le but de créer un univers de films “Spider-verse” qui pourrait rivaliser avec le MCU. Les deux studios ont finalement réglé leurs différends et décidé d’inclure Spider-Man 3 dans la phase 4 du MCU, ce qui lui donne une date de première le 16 juillet 2021. Mais il se peut que ce ne soit pas le seul film Spider-Man de Sony pour l’année prochaine.

Sony réalise des films Spider-Man depuis près de deux décennies, mais aucun d’entre eux n’a eu le même succès que la trilogie Spider-Man que Marvel a inclus dans son grand univers cinématographique audacieux. La raison pour laquelle Homecoming et Far From Home ont si bien réussi au box-office est l’inclusion de Peter Parker dans une histoire beaucoup plus grande. Sans le MCU, la nouvelle trilogie aurait été populaire auprès des fans, bien sûr, mais pas dans la même mesure. Sans parler du scénario entourant le Spider-Man de Tom Holland, Sony ira dans un endroit dont il n’a jamais rêvé auparavant. Le film de l’année prochaine nous montrera un Spider-Man dont l’identité n’est plus secrète.

Le nouvel accord de Sony avec Disney aurait permis à Marvel d’utiliser Peter Parker dans deux autres films, y compris un Spider-Man 3 et un film croisé sans titre qui pourrait être Avengers 5 ou une grande équipe MCU similaire. Les termes du nouvel accord permettent également à Marvel et à Sony de se référer à l’autre univers sans compliquer les choses, selon des rapports. Par exemple, Sony pourrait toujours utiliser des références MCU pertinentes pour l’arc de Peter dans les films non MCU mettant en vedette Spider-Man sans craindre que Disney ne poursuive. C’est du moins ce que prétendaient les rumeurs.

Cela nous amène au nouveau scoop de MCU Cosmic qui dit que Sony a réservé le 8 octobre 2021 pour un film “Sans titre Sony / Marvel”. On ne sait pas ce que cela pourrait être en ce moment.

Cette année, nous verrons les derniers films Spider-vers de Sony, notamment Morbius (juillet 2020) et Venom (octobre 2020). Le film d’octobre 2021 tomberait quelques mois après Spider-Man 3 (juillet 2021) et élargirait encore le vers Spider de Sony. Le rapport indique que Sony envisage de faire un film Sinister Six depuis des années, et les rumeurs disent que Morbius aidera à mettre en place cela. Cela ne signifie pas pour autant que nous attendons un film Sinister Six en octobre 2021.

Séparément, Daniel Richtman, le perdant de Marvel, a déclaré sur Twitter que Sony développait un film Spider-Woman, qui pourrait être en préparation pour 2021:

Il y a deux mois, j’ai entendu dire qu’ils développaient un film Spider-Woman, il est donc probable que celui qui se prépare pour l’année prochaine. Peut être

– Daniel Richtman (@DanielRPK) 11 février 2020

Quoi qu’il en soit, il semble que Sony se dépêche de profiter de la popularité de Spider-Man pour pouvoir frapper alors que le fer est chaud. Espérons que cela ne gâchera rien. Comme Warner l’a prouvé avec ses films DCEU, reproduire le succès de Marvel est plus facile à dire qu’à faire.

Source de l’image: Sony Pictures

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

