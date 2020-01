Spider-Man 3 peut présenter un vengeur surprenant

Bien que l’ancien mentor de Peter Parker, Iron Man, ne soit plus avec nous, il semble que le prochain Spider-Man 3 peut voir le robot d’exploration des murs se réunir avec un autre acteur majeur de la saga Infinity de Marvel. Bien que quelqu’un d’assez inattendu.

Selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant principal de Black Widow, et qu’un spectacle She-Hulk Disney Plus était en développement, qui ont tous deux été confirmés plus tard – Marvel est vif d’avoir un autre Avenger dans la troisième sortie solo de Spidey MCU.

Auparavant, nous vous avions dit que le studio envisageait le docteur Strange, le capitaine Marvel et Mme Marvel pour le rôle. Cependant, nous apprenons maintenant de nos sources que le contrat de Benedict Cumberbatch ne couvre que Doctor Strange dans le multivers de la folie et un autre film, et qu’il ne peut pas renouveler après cela, ce qui signifie qu’il a probablement été exclu pour Spider-Man 3 comme ils le veulent dans New Avengers.

Quant à Carol Danvers et Mme Marvel, on nous dit que Marvel les enregistre maintenant pour Captain Marvel 2 et l’émission de télévision Mme Marvel, respectivement, et il est donc peu probable qu’elles apparaissent dans le prochain film Spider-Man.

Avec tout cela à l’esprit, nos sources – qui nous ont également dit que Marvel lorgne Daniel Radcliffe pour Moon Knight et que National Treasure 3 est en cours de développement, qui ont maintenant été confirmées – disent que le studio veut Ant-Man pour le trio. Bien qu’il ne soit pas le premier héros qui vient à l’esprit quand il s’agit de savoir avec qui Spidey pourrait faire équipe, il est dit que Holland en particulier est désireux de travailler avec Paul Rudd sur le projet. On ne sait pas exactement comment Scott Lang pourrait prendre en compte le film, mais à tout le moins, il faut dire que “Ant-Man et Spider-Man” a une belle bague.

Quoi qu’il en soit, cela reste juste une idée pour le moment, et voir comment Spider-Man 3 ne devrait pas commencer le tournage avant juillet de cette année, il reste encore beaucoup de temps pour que les plans changent. Dans tous les cas, si nous ne recevons pas de confirmation plus tôt, tout sera révélé lorsque le film arrivera en salles le 16 juillet 2021.