Spider-Man de Tom Holland pourrait se vanter de 3 romances différentes dans le MCU avant de quitter la franchise

Spider-Man de Tom Holland est apparu pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel via Captain America: Civil War. Se glissant sur la scène en tant que Underoos, il a rapidement décroché un épisode autonome avec Homecoming: le film qui a présenté son intérêt amoureux Michelle Jones (Zendaya). Rendant hommage à Mary Jane (avec les mêmes initiales), le personnage a fait allusion au conte original de la bande dessinée, mais s’est éloigné de la demoiselle fatiguée en interprétation de détresse.

Tom Holland et Zendaya, «Spider-Man» et Michelle Jones dans le MCU | Images MediaPunch / Bauer-Griffin / GC

Dans le MCU, Michelle Jones est un peu maladroite socialement, mais rapide et astucieuse. Michelle Jones a déduit l’identité de super-héros de Peter Parker en s’occupant de ses allées et venues en temps de crise et a découvert la fraude de Mysterio. Et, n’oublions pas, elle place fréquemment Parker sur ses orteils lors d’escarmouches verbales (qui sont toujours amusantes). Le personnage est un rafraîchissement amusant et une variation très appréciée de Mary Jane. Cependant, si des rumeurs récentes se révèlent vraies, elle n’est peut-être pas le seul amour de Spidey dans le MCU.

En rassemblant les récents rapports d’initiés et les récits des bandes dessinées qui pourraient apparaître à l’écran, Spidey de Tom Holland pourrait avoir deux autres aventures romantiques avant de quitter la franchise. Alors, qui sont les deux autres amours qui viennent à sa rencontre? Eh bien, Mary Jane apparaîtra probablement en premier.

La «vraie» Mary Jane pourrait venir au MCU dans «Spider-Man 3»

La rumeur veut que Mary Jane rejoigne le MCU dans Spider-Man 3. Si cette fuite s’avère être vraie – une des mêmes sources qui savaient que She-Hulk viendrait à Disney + et Marvel lorgnait Daniel Radcliffe pour Moon Knight – un triangle amoureux peut être à l’horizon.

Le nom de Mary Jane a trop de poids pour une brève apparition. Si elle entre dans le MCU, il y aura une intrigue secondaire associée – une qui se concentre probablement sur le vol du cœur de Peter. Michelle Jones et Peter Parker se sépareront probablement pour faire place au récit traditionnel de Marvel avec lequel le nom de Mary Jane est un.

Bien que Mary Jane puisse menacer la relation de Parker et Jones, tout ira pour le mieux si Michelle Jones se rend compte qu’elle a les compétences de détective pour être une super… Spider-Woman, n’importe qui?

Kitty Pryde pourrait venir au MCU lorsque les «X-Men» feront enfin leur entrée

Selon We Got This Covered, Marvel cherche à incarner une personne de couleur en tant que Kitty Pryde lorsque les X-Men rejoindront enfin le MCU. Bien que l’équipe mutante soit à l’état de rêve, sans nouvelle confirmation de mutant pour la phase 4, l’entrée de Kitty Pryde pourrait avoir un impact sur l’avenir de Parker.

Dans les bandes dessinées, Pryde et Parker développent une romance au cours d’une mission d’équipe, qui (étant donné le penchant du MCU pour les grands mash-ups) ne semble pas être un peu exagéré. Si Mary Jane vient en premier, l’histoire que les fans connaissent et que l’amour peut refaire surface avant que le MCU n’abandonne à nouveau les récits typiques, présentant un conte de bande dessinée que Sony n’a pas encore tissé.

Voir la transition de Spidey à travers différents amours dans le MCU serait un changement de rythme nécessaire, car il y a toujours une fille. Et, à un si jeune âge, sortir ensemble peut être un peu plus réaliste. Peut-être qu’il peut rencontrer Pryde sur une application de rencontres de super-héros, car il a du mal à surmonter Mary Jane et à regarder Michelle Jones se faire défoncer sans lui.