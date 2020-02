Spider-Man sera en fuite à Morbius, pas au venin 2

Vous avez peut-être vu les photos d’ensemble qui capturent une annonce de bus intrigante. La bannière du Daily Bugle indique “Où est Spider-Man?”, Taquinant que Peter Parker est parti en fuite après la cible placée sur sa tête par Mysterio dans Spider-Man: loin de chez soi. Ces photos ont été précédemment attribuées au tournage sur Venom 2, mais des informations supplémentaires ont révélé qu’elles proviennent de nouvelles prises de vue sur Morbius au lieu.

Une entreprise basée à Los Angeles a expliqué sur sa page Facebook que sa rue était fermée en raison du tournage d’un film nommé Plasma. Ceci est connu pour être le titre de travail du film de super-héros à saveur d’horreur de Sony, avec Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, le vampire vivant.

Cela signifie que Morbius présentera encore plus de signes de tête à Spidey que nous ne le pensions. La première bande-annonce du film promettait déjà qu’il aurait des liens assez directs avec les aventures du crawler dans le MCU, car un plan a vu Morbius passer devant une affiche défigurée du héros, avec des graffitis l’appelant un “meurtrier”. Plus ouvertement, il y a le camée de Michael Keaton dans le rôle de Vulture, qu’il a joué pour la dernière fois dans Spider-Man: Homecoming.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Le fait que Spidey soit en fuite au moment de Morbius est sans doute juste une bonne façon d’expliquer pourquoi le web-slinger n’apparaîtra pas réellement dans le film. Cependant, il est possible que cela puisse mettre en place une idée qui sera également explorée dans Spider-Man 3. Par exemple, que se passe-t-il si le trio commence avec Peter Parker allongé loin de New York, essayant de comprendre comment effacer son nom?

Malgré ces connexions, le niveau auquel Morbius et les autres films Sony Marvel sont intégrés dans la continuité du MCU n’est pas encore connu. Donc, nous ne devrions probablement pas nous attendre à ce que ces références dépassent les œufs de Pâques. Bien qu’il soit clair que la relation entre le MCU et le SUMC se renforce et nous aurons une image complète lorsque Morbius sortira en salles le 31 juillet.