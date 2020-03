Spiderman enverra des salutations personnalisées aux fans pour le coronavirus | INSTAGRAM

Pour que la mise en quarantaine causée par la pandémie de Covid-19 soit un peu moins difficile à transporter, le bien-aimé Peter Parker / Spiderman a décidé de rendre un service à la communauté pour remonter un peu les esprits de la plus petite des familles.

L’acteur Jake Johnson, qui donne vie à la voix de notre ami arachnide dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, a proposé une initiative au nom des enfants fanatiques de super-héros.

C’est via son compte Instagram que l’acteur américain a proposé d’envoyer une petite mais significative note vocale incarnant le héros arachnide pour chacun des enfants qui en faisaient la demande via un compte email.

Le succès de cette merveilleuse idée a été tel que l’acteur a dû demander un peu de patience aux parents, tout en s’excusant à l’avance, car la demande de messages vocaux pouvait être dépassée comme prévu, ce qui l’empêchait de répondre à tous. des messages.

«Pendant la quarantaine, de nombreux parents m’ont envoyé des messages directs pour me dire qu’ils regardaient Spider-Man: Into the Spider-Verse avec leurs enfants. Beaucoup. Alors, voici mon idée. Si votre fils est à la maison et que vous voulez un message d’encouragement rapide de Peter Parker, écrivez-moi avec son nom et j’essaierai de vous envoyer une courte note vocale. Si je ne communique pas, je m’excuse », a été le message que Johnson a envoyé aux parents des enfants.

Il convient de noter que le croisement entre les différents super-héros araignées des différents univers a été un grand succès pour Sony Pictures. Avec un budget de 90 $ MMD, le film réalisé par Peter Ramsey, Rodney Rothman et Bob Persichetti a réussi à collecter un peu plus de 375 $ MDD dans le monde. De plus, en 2019, il a réussi à remporter l’Oscar du meilleur film d’animation.

Apnas au cours du mois de novembre 2019, ledit studio a confirmé l’achèvement d’une suite, dont la première est prévue pour le 8 avril 2022. Phil Lord et Chris Miller reviendront en tant que producteurs exécutifs du film.

Cependant, alors que la date approche, Sony Pictures maintient dans son calendrier de sortie proche de Morbius, en première le 30 juillet 2020 et Venoom 2, dont la sortie est prévue pour le 2 octobre de la même année.

Pour sa part, l’acteur Jake Johnson est prêt à revenir dans le rôle de Lowery Cruthers dans Jurassic World: Dominion, un film qui, en raison des réglementations sanitaires strictes causées par la pandémie, a paralysé ses enregistrements.

