Spielberg veut revoir Vin Diesel réaliser – / Film

Le saviez-vous vin Diesel une fois réalisé un long métrage? C’est vrai! La star de Fast and Furious a fait ses débuts de réalisateur avec le film 1997 Strays. Et bien qu’il ait réalisé quelques courts métrages et un épisode télévisé depuis, nous n’avons pas encore vu le retour de Vin Diesel: Filmmaker. Et selon Steven Spielberg, L’abandon de Diesel de la chaise du réalisateur est un «crime de cinéma», et qui devons-nous discuter avec Steven Spielberg?

Strays

J’ai un aveu à vous faire, cher lecteur: je n’avais aucune idée que Vin Diesel avait réalisé un long métrage. Ce film est Strays, et Diesel l’a écrit, réalisé et interprété. Il a également financé Strays lui-même, recueillant environ 50 000 $ en travaillant comme télévendeur. Dans Strays, Diesel incarne Rick, «un trafiquant de drogue et un arnaqueur qui en a assez du mode de vie répétitif qu’il mène et commence à chercher un sens à sa vie.

Comme nous le savons tous, depuis Strays, Diesel est passé à de plus grandes choses – principalement la franchise Fast and Furious. Mais verrons-nous jamais le retour de Vin Diesel: réalisateur? Tout est possible. Et selon Diesel, l’un des meilleurs cinéastes du secteur – Steven Spielberg – l’a encouragé à se mettre derrière la caméra. Spielberg a réalisé Diesel dans Saving Private Ryan, et tout en parlant avec The National, Diesel dit qu’il a rencontré Spielberg récemment, et son ancien directeur l’a encouragé à se remettre en selle.

«Je l’ai vu récemment, et il m’avait dit: ‘Quand j’ai écrit le rôle pour toi dans Saving Private Ryan, j’employais évidemment l’acteur, mais je défendais aussi secrètement le réalisateur en toi, et tu n’as pas assez réalisé . C’est un crime de cinéma et vous devez vous remettre dans le fauteuil de direction ”, a déclaré Diesel. “Je n’ai pas assez réalisé.” Je n’ai aucune idée de la précision de cette histoire, mais si Steven Freakin ’Spielberg m’a dit de réaliser plus de films, je le reprendrais.

Diesel s’est ensuite comparé au cinéaste Jon Favreau, que Diesel a rencontré quand il a emmené Strays à Sundance. Favreau était également là cette année-là avec son film Swingers (que Favreau a écrit et interprété pour le réalisateur Doug Liman). “C’est tellement drôle, parce que nous étions tous les deux des anciens de Sundance en tant que cinéastes, et il part faire Lion King, Iron Man et tous ces grands films”, a déclaré Diesel. “C’est fascinant. Je me dis “Steven a raison.”

Écoutez Steven, Vin. Revenez derrière la caméra! Les résultats sont forcément meilleurs que Bloodshot.

