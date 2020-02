Spike Lee a honoré Kobe Bryant avec un costume violet et or aux Oscars

Spike sort en l’honneur de Kobe.



Dimanche soir, le réalisateur Spike Lee a pris son affinité pour un bon costume de déclaration et l’a associé à un amour pour le regretté Kobe Bryant pour confectionner sa tenue aux Oscars 2020. Il a choisi de rendre hommage à Bryant avec un costume Gucci violet et or avec Bryant “24” brodé dans le dos et le long du revers de la veste de costume. Il a accessoirisé la pièce avec une paire de baskets “Strategy” Nike Kobe 9 Elite.

Les relations de Lee avec Bryant s’étalent sur plus d’une décennie, Lee réalisant notamment le documentaire Kobe Doin ‘Work 2009. Après avoir appris la mort de la légende dans un accident d’hélicoptère aux côtés de Gianna Bryant, 13 ans, et de sept autres personnes, Lee a inondé son fil Instagram avec des hommages à son ami décédé.

“Chaque jour est un combat”, a-t-il admis à propos de la mort de Bryant dans une récente interview. “Vous devez juste continuer, et je suis honoré de représenter, de présenter un Oscar.”

Ce n’est pas la première fois que Lee choisit de rendre hommage de cette manière. L’année dernière, il a décidé d’un autre costume violet. Cette fois-ci, c’était en l’honneur de Prince, qui l’a associé à un collier en diamant avec le symbole du prince ainsi que des baskets Jordan en or commandées.

“Je gagne l’Oscar sur le tapis rouge”, avait précédemment expliqué Lee au New York Times. “Hommes, femmes, je m’en fiche s’ils portent des talons de 15 pouces. Ils ne peuvent pas jouer avec les Jordans que je vais porter. Je vais être aussi propre que le conseil de santé. Je vais être affûté comme un rasoir, “

