Spike Lee accepte pleinement de suspendre le festival de Cannes

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. 7

Madrid Le Festival International du Film de Cannes a annoncé que l’édition de cette année, prévue les 12 et 23 mai, sera reportée, au moins jusqu’à fin juin en raison de la pandémie de coronavirus. Le président du jury de cette édition, le cinéaste Spike Lee, assure qu’il est «à cent pour cent d’accord.

«Le monde a changé et change chaque jour. Les gens meurent et le président de la France a dit à plusieurs reprises – je paraphrase -: «Nous sommes en guerre, nous sommes en temps de guerre», a déclaré le directeur à Variety, dans lequel il a exprimé son soutien sans réserve à Thierry Fremaux, directeur de l’événement. .

Les choses que nous aimons devraient être en arrière-plan: films, télévision, sports, NBA, baseball. Beaucoup de choses ont été reportées et je suis d’accord avec cette décision, a-t-il soutenu.

Si le festival se tient enfin à une autre date, Lee dit qu’il sera disponible pour assumer son rôle de président du jury. “N’oublions pas qu’il s’agit de la plus grande compétition de cinéma au monde, la plus grande scène, et je serai le premier président noir du jury”, a-t-il rappelé.

