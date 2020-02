Spike Lee dirigera le film / spectacle américain Utopia de David Byrne

Réalisateur Spike Lee est occupé en post-production sur Da 5 Bloods, un film avec Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser et Giancarlo Esposito. Mais il prendra bientôt le temps de mettre une production scénique de Broadway au cinéma.

Utopie américaine de David Byrne est un spectacle acclamé de Broadway mettant en vedette le chanteur du groupe Talking Heads interprétant des chansons de son septième album solo dans un spectacle sur scène unique avec 11 autres musiciens divers du monde entier. Spike Lee dirigera une version filmée du spectacle pour que le public puisse en faire l’expérience dans les théâtres.

Le participant mène la charge avec l’utopie américaine de David Byrne dans le cadre de ses nouveaux efforts dédiés aux médias d’impact et à l’engagement en faveur d’un changement social positif. Ils seront rejoints par River Road Entertainment et Warner Music Group en tant que co-financiers tandis que Radical Media produira avec Todomundo de David Byrne et Forty Acres de Spike Lee et une bannière de production de Mule Filmworks. Chacune des sociétés aura également un coup de main dans la production exécutive avec les producteurs de la production de Broadway Kristin Caskey, Mike Isaacson et Patrick Catullo.

Alors, quelle est l’utopie américaine de David Byrne? Il semble être un pont entre les productions théâtrales de Broadway et les concerts de rock. Dans une longue déclaration de David Byrne sur le site Web de l’émission, voici comment il a abordé la création de l’émission et ce qu’il espérait y réaliser:

«Alors que j’enregistrais les chansons de mon album américain Utopia, il m’est venu à l’esprit qu’elles seraient excitantes à jouer en direct – et j’ai réalisé que beaucoup de mes anciens morceaux s’intégreraient parfaitement. J’ai imaginé un spectacle en direct… J’ai imaginé un beaucoup de batteurs, une sorte de ligne de batterie / école de samba / deuxième ligne – qui créerait les rythmes. J’avais cette vision de ce que ce serait excitant – à la fois pour moi et pour un public.

J’ai également réalisé que ce qui crée le plus grand impact sur un public, ce sont les artistes. Par cela, je veux dire que nous pourrions aller ooh et ahh à la pyrotechnie et aux projections vidéo sauvages, mais ce sont les gens sur scène qui nous intéressent et nous émeuvent le plus. La connexion humaine, j’ai réalisé, porte plus de poids et d’émotion que tous les gadgets du monde. Si je pouvais mettre en avant les interprètes, je pourrais me connecter de manière viscérale et excitante. »

Vous pouvez en savoir plus sur sa déclaration ici, où il parle des différents obstacles et de l’évolution créative de cette idée et comment elle est venue sur scène pour commencer.

Le réalisateur de Silence of the Lambs, Jonathan Demme, avait auparavant dirigé un film de concert intitulé Stop Making Sense à la suite d’une performance des Talking Heads, donc faire appel à Spike Lee pour diriger une version filmée d’American Utopia n’a de sens. Byrne ne pouvait pas être plus ravi de la participation du cinéaste à aider la série à toucher un public plus large:

“Pince moi. Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner pour ce projet. Spike Lee mise en scène et production de participants – deux équipes socialement engagées, enfin, trois si vous nous comptez dans le groupe, se réunissant dans ce que je ressens sera quelque chose d’émouvant, important et différent de tout ce que quiconque a vu auparavant.

Espérons que cela signifie que Lee le filmera d’une manière unique au-delà de la façon dont les productions mises en scène sont généralement filmées. Il avait auparavant tourné la production de Broadway de Passing Strange pour le film, et c’était une sélection officielle du Sundance Film Festival en 2009.

Pour en savoir plus sur David Byrne et American Utopia, consultez cette nouvelle featurette sur l’homme et son spectacle:

