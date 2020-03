Spike Lee partage le scénario du film défait de Jackie Robinson avec Denzel Washington

Spike Lee partage le scénario d’un film de Jackie Robinson défait qu’il a écrit en 1996 et qui, espérait-il, incarnerait Denzel Washinton.



Spike Lee bénit les fans avec le script qu’il a écrit pour un biopic de Jackie Robinson qui n’a jamais été fait, pour aider à rester occupé tout en étant enfermé pour éviter le Coronavirus.

Kevin Winter / .

“Bon dimanche après-midi de l’épicentre de Da Corona des États-Unis à New York”, écrit Lee dans la légende de l’annonce sur Instagram. “J’ai plongé profondément dans le coffre de 40 acres et j’ai extrait ce script d’un de mes projets EPIC Dream (Never Got Made) -JACKIE ROBINSON. Vous n’avez pas besoin d’être un fan de baseball pour en profiter. Ce script est une grande histoire américaine. Soyez en sécurité. Paix, lumière et amour. Et la vérité de “Brooklyn Dodger” de Dat, Ruth. YA-DIG? SHO-NUFF [click the link in the bio]. “

Le message comprend une vidéo de Lee chez lui à New York. Il explique que le film n’a jamais été tourné et ne le sera jamais: «Denzel [Washington] a dit qu’il était trop vieux [to play Robinson]”Le film aurait été basé sur l’autobiographie que je n’ai jamais eue.

“Je espère que vous l’apprécierez. Sinon, ça va aussi. Ça ne se fait jamais, mais je voulais partager ce script avec vous. Fais attention! Fais attention! Distanciation sociale! Paix.”

Vous pouvez lire le script Jackie Robinson défait ici.

[Via]

.