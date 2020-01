Spike Lee sera le premier président du jury afro-américain dans l’histoire de Cannes

La 73e édition du Festival de Cannes se déroulera du 12 au 23 mai 2020. Et comme nous savons que le temps passe vite, les organisateurs ont déjà annoncé le candidat choisi pour présider le jury de l’un des festivals les plus importants de l’histoire du cinéma. Le matin du mardi 14 janvier (heure de Paris), il est devenu connu que Spike Lee deviendra la figure ultime de Cannes, et qui sera responsable avec les membres qu’il sélectionne, de décider quel est le film le plus remarquable de la saison en lui décernant la Palme d’or.

La nomination de Spike Lee est plus décisive qu’il n’y paraît. Le réalisateur américain devient ainsi le premier afro-américain à présider le jury cannois, et comme il l’a dit dans un communiqué, il devient également la première personne de la diaspora africaine d’être à la tête d’un poste aussi important dans l’industrie cinématographique.

“Pour moi, Le Festival de Cannes (en plus d’être le festival le plus important au monde, sans manquer de respect à personne), a eu un impact énorme sur ma carrière cinématographique. On pourrait dire que Cannes a changé la trajectoire de qui est devenu le monde du cinéma. J’ai commencé en 1986 – mon premier film «She’s Gotta Have It», a remporté le Prix de la Jeunesse lors de la soirée dédiée aux réalisateurs. Mon prochain arrêt était en 1989 – Do the Right Thing, dans le cadre de la sélection officielle en compétition. Et je n’ai ni le temps ni l’espace pour expliquer l’explosion qui est venue de là, et qui est toujours présente, après 30 ans«Lee a écrit dans une déclaration.

Spike Lee a une longue histoire avec le Festival de Cannes où Il a présenté sept de ses films comme mentionné ci-dessus (dans sa déclaration) en plus de Jungle Fever 1991, Girl 6 1996, Summer of Sam 1999, Ten Minutes Older 2002 et BlacKkKlansman 2018, qui a remporté le Grand Prix.

Le Festival de Cannes a expliqué comment les films de Spike Lee sont devenus des films cultes, a présenté «les questions et les problèmes des problèmes du cinéma contemporain». Lee n’est pas seulement un réalisateur de premier plan, il a également travaillé dans l’industrie en tant que scénariste, acteur, monteur et même producteur. En 2019, Spike Lee a remporté un Oscar du meilleur scénario adapté par BlacKkKlansman, un film qui, au-delà d’être une proposition de film intéressante, est une forme de protestation contre le racisme, la discrimination, la violence et le gouvernement américain actuel.

La diversité et l’inclusion est un thème récurrent à Cannes depuis quelques années. Pour l’édition 2018, Cate Blanchett a présidé le jury de ce festival, et l’année dernière, En 2019, Alejandro González Iñárritu est devenu le premier Mexicain à être président du jury avec plusieurs membres internationaux comme Pawel Pawlikowski, Elle Fanning, Yorgos Lanthimos et plus.

Iñárritu et les jurés ont choisi Parasite de Bong Joon-ho comme lauréate de Cannes, lui décernant la Palme d’or. Ce film est devenu l’un des meilleurs de 2019 et est entré dans les meilleures listes de la décennie qui s’est terminée. Et maintenant, il a six nominations aux Oscars qui incluent le meilleur film, le réalisateur, le scénario original, l’édition, le design de production et le film étranger. Parasite est le premier film à représenter la Corée du Sud dans la catégorie de film la plus élevée aux Oscars.