Un nouveau film axé sur la musique / danse appelé «Spin» est actuellement en développement pour Disney + et sera réalisé par Manjari Makijany, qui a précédemment réalisé «Desert Dolphin» et a également travaillé sur de nombreux blockbusters majeurs, dont «The Dark Knight», «Dunkerque». , “Wonder Woman” et “Mission Impossible: Ghost Protocol”. Selon Discussing Film, ce nouveau film suivra une […] .