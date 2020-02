“Spinning Out” annulé sur Netflix – Pas de saison 2

HISTOIRES CONNEXES

Voilà pour les Jeux olympiques: Netflix a annulé son drame de patinage artistique Spinning Out après une seule saison, rapporte notre site sœur Deadline.

La série mettait en vedette Kaya Scodelario (Skins, les films Maze Runner) dans le rôle de Kat Baker, une talentueuse patineuse de 21 ans qui s’est blessée à la tête lors d’une compétition. Elle a ensuite fait équipe avec le patineur / playboy riche Justin (Arrow’s Evan Roderick) pour tenter de relancer sa carrière, tout en équilibrant son trouble bipolaire et sa tension sexuelle palpable avec son nouveau partenaire. Les choses n’ont pas été beaucoup plus faciles pour Kat à la maison avec sa demi-sœur Serena (Willow Shields des Hunger Games), une patineuse prometteuse pour les seniors, et la maman bipolaire des filles Carol (Mad Jones de janvier Jones).

Le casting comprenait également Will Kemp (Reign) en tant qu’entraîneur de Serena, Amanda Zhou en tant que meilleure amie de Kat, Svetlana Efremova (The Americans) en tant qu’entraîneur de Kat et Justin, Mitchell Edwards (All American) en tant que collègue / ami de Kat et David James Elliott (JAG ) et Sarah Wright Olsen (Parcs et loisirs) en tant que père et belle-mère de Justin.

La finale de la saison 1 s’est terminée avec Kat assurant à Justin que son amour pour lui n’était pas le résultat de son départ de ses médicaments bipolaires. Après que les deux se soient réconciliés, ils sont sortis sur la glace pour leur patinage au championnat régional alors que la scène était devenue noire. Ailleurs, Carol a plutôt violemment confronté le médecin du sport adulte qui avait une liaison avec sa fille mineure Serena.

Le tableau de bord de renouvellement du streaming de TVLine a été mis à jour avec l’annulation Spinning Out. Êtes-vous triste de voir la série de patinage artistique partir? Frappez les commentaires avec vos pensées!

