«Spinning Out», «DMZ», «Power», «Billions», «Mrs. America ‘,’ Little Fires Everywhere ‘- / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Netflix a déjà annulé Spinning Out.

Benjamin Bratt rejoint le casting de DMZ de HBO Max.

Power obtient trois retombées à Starz.

BBC Studios réalise une série télévisée avec Greta Thunberg.

Des milliards sont de retour, bébé!

Regardez une bande-annonce de Mme America…

… Et une bande-annonce pour Little Fires Everywhere.

Je ne sais pas quoi Spinning Out est, et apparemment je ne suis pas seul, car la série Netflix a déjà été annulée après une saison. La série, qui présentait Crawl Kaya Scodelario en tant que patineuse artistique, vient d’être créée en janvier. Mais il n’y avait apparemment pas assez de buzz pour le faire durer plus longtemps, car Deadline dit que Netflix a débranché la prise. Désolé, Spinning Out stans. Vous devrez regarder l’un des 4 000 autres originaux Netflix à la place.

HBO Max DMZ, basé sur la série DC Comics du même nom, ajoute Benjamin Bratt à son casting, selon Deadline. Il rejoint Rosario Dawson dans la série, qui est dirigée par Ava DuVernay. Le spectacle «se déroule dans un avenir proche où l’Amérique est entraînée dans une guerre civile amère, laissant Manhattan une zone démilitarisée, détruite et isolée du reste du monde. DMZ raconte le parcours pénible de la féroce infirmière Alma Ortega (Dawson), qui sauve des vies tout en cherchant désespérément son fils perdu. Alors qu’elle affronte les gangs, les milices, les démagogues et les seigneurs de la guerre qui contrôlent ce no man’s land sans loi, elle devient la source improbable de ce que tout le monde a perdu: l’espoir. » Bratt joue “Parco Delgado, le leader populaire – et mortel – de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ.”

La série Starz Power a peut-être pris fin, mais c’est la série qui continuera avec quatre retombées. Un spin-off – Power Book II: Ghost – a déjà été annoncé, et vous pouvez même en regarder un teaser ici. Et maintenant Variety en dit trois autres, Power Book III: Raising Kanan, Power Book IV: Influence, et Power Book V: Force, arrivent aussi. Voici quelques détails:

“Raising Kanan” est une préquelle qui se déroule dans les années 90 pendant les premières années du personnage de “Power” Kanan Stark. «Influence» suivra Rashad Tate dans sa quête du pouvoir politique. «Force» se concentre sur Tommy Egan après avoir coupé les liens et placé New York dans son rétroviseur pour de bon. Larenz Tate reprendra son rôle de Rashad Tate dans “Influence”, tandis que Joseph Sikora reviendra en tant que Tommy pour “Force”.

Activiste climatique Greta Thunberg fera l’objet d’une nouvelle série télévisée BBC Studios, selon Deadline. L’émission suivra la «croisade climatique mondiale de Thunberg, elle mettra en vedette un chœur d’experts exposant la science derrière sa mission. Il promet également de partager des «moments calmes» alors que Thunberg prépare ses discours et réfléchit sur sa vie d’adolescente comme aucune autre. » Il y a aussi un documentaire Hulu sur Thunberg qui devrait sortir cette année.

Des milliards, l’émission sur un fou nommé Bobby Billions, est de retour! D’accord, ce n’est pas de cela dont parle Billions, mais je peux rêver. La série Showtime avec Damian Lewis et Paul Giamatti revient pour une cinquième saison, et il y a une nouvelle bande-annonce pour vous mettre en haleine.

Dans la saison 5, «Bobby Axelrod (Lewis) et Chuck Rhoades (Giamatti) voient leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Corey Stoll), constitue une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district. Taylor Mason (Asia Kate Dillon) est renvoyée de force chez Axe Capital, où elle doit se battre pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe. Cette saison, la lutte pour le pouvoir devient une lutte pour la survie, et tous les personnages doivent s’adapter ou risquer de disparaître. » La nouvelle saison commence dimanche, 3 mai sur Showtime.

Vous pouvez consulter un nouveau regard sur Mme America au dessus. La série FX avec Cate Blanchett “Raconte le mouvement pour ratifier l’Egalité des Droits (ERA) et le contrecoup inattendu mené par Phyllis Schlafly, alias” la chérie de la majorité silencieuse “. À travers les yeux des femmes de l’époque, la série FX explore comment l’un des Les champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 70 ont contribué à donner naissance à la majorité morale et à changer à jamais le paysage politique. » Le spectacle arrive le 15 avril.

J’ai entendu parler de gros incendies partout, mais de petits incendies partout? La démence! Hulu’s Petits feux partout «Suit les destins entremêlés de la famille Richardson d’une image parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre. » Reese Witherspoon et Kerry Washington vedette de la série de 8 épisodes, dont la première 18 mars 2020.

Articles sympas du Web: