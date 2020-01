Spinster et plus – / Film

On ne parle pas tellement Chelsea Peretti au cours d’une entrevue, vous préférez plutôt tenir le coup et espérer pouvoir suivre. Il est clair que l’écrivain / stand-up / acteur ne souffre pas à la légère, et à partir du moment où nous avons commencé à parler, cela ressemblait à un test. Nous étions à Whistler, en Colombie-Britannique, pour la première mondiale du film d’Andrea Dorfman Vieille fille, qui suit Gaby, une femme qui accepte de trouver le bonheur en dehors d’avoir une relation, et penché sur la notion de ne pas avoir besoin de suivre les pressions sociales de la compagnie et de la maternité. C’est un film doux-amer, et le ton comique unique de Peretti fournit le film dont il est équilibré, qui tend vers la compréhension et l’empathie sans qu’il ne soit jamais écoeurant ou forcé.

La carrière de Peretti s’étend sur le travail d’écrivain pour des spectacles comme Parks and Recreation, des collaborations à long terme avec son camarade de classe Andy Samberg sur Brookyn Nine-Nine avec la favorite des fans Gina Linetti et une brève apparition dans l’exceptionnelle Popstar: Never Stop Never Stopping, des années comme stand -up bande dessinée et contributeur à des publications majeures. La polymathe continue de s’étirer et, comme son partenaire Jordan Peele, elle continue d’étirer ses talents d’une manière qui va bien au-delà du monde de la télévision humoristique.

/ Le film a parlé à Peretti et à son dernier rôle, de travailler avec Dorfman et son équipe dans l’Est du Canada, et quel livre cette scribe mi-italienne mi-juive souhaite sarcastiquement avoir écrit.

La conversation suivante a été modifiée pour plus de clarté et de concision

Commençons par une belle question facile: la comédie peut-elle changer le monde?

Je ne pense pas que quelque chose puisse changer le monde, mais je pense que cela peut fournir une catharsis importante. Je pense que cela peut amorcer le dialogue et changer la façon de penser, mais je ne pense pas qu’une seule chose puisse changer le monde. Mais je peux me sentir un peu découragé en ce moment à propos du monde, donc je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui demander.

En termes de découragement, vous êtes dans ce film intitulé Vieille fille ce qui est évidemment très différent de votre propre expérience personnelle. Pourrait parler des défis et des pressions que représente votre personnage sans enfant, et parfois que cela aurait pu se refléter dans votre propre vie. Comment avez-vous personnellement géré les pressions liées au comportement d’une certaine manière en matière d’éducation des enfants?

J’avais une sorte de chemin non traditionnel qui était la comédie stand-up, donc je n’ai jamais ressenti ce genre d’attente exacte. La pression ne venait certainement pas de mes parents – Ils étaient divorcés depuis que j’étais très jeune, donc je n’avais pas cette pression familiale traditionnelle qui pesait sur moi. De plus, mon frère avait deux jumeaux avant moi, ce qui m’a fait perdre beaucoup d’épaule aux grands-parents. J’aurais vraiment pu voir ma vie se dérouler de différentes manières et, je commençais vraiment à me dire, vous savez quoi, peut-être que je vais juste parcourir le monde avec mes amis hilarants et ce sera une vie incroyable. Je n’étais pas découragé, mais je ne pensais pas qu’il y avait de bons hommes à LA. Je pensais que j’aurais de meilleures chances à New York, mais heureusement Jordan [Peele] est apparu et puis j’ai eu un chemin différent.

Parlez de la voie à suivre pour entrer dans ce projet.

On m’a envoyé l’offre plutôt de mon agence et j’ai lu le script et j’ai mis la main sur tous les films d’Andrea et les ai regardés et je pensais qu’ils avaient une ambiance cool. J’aimais juste sa voix et le simple fait de voir la Nouvelle-Écosse dans ses films me donnait vraiment envie d’y aller. Je suis en quelque sorte tombé amoureux de la Nouvelle-Écosse de la façon dont elle l’utilise, du paysage, de ses films, et donc je me disais, je vais faire ça! Aussi, je veux que je voulais vraiment travailler avec Andrea, avec une réalisatrice et une cinéaste. Je voulais vivre cette aventure et j’ai amené mon fils qui avait huit mois à l’époque. J’allaitais toujours, c’était une affaire de famille

Vous voilà donc sur le plateau d’allaiter votre fils pendant que vous réalisez un film sur une femme qui n’a pas d’enfants.

J’ai vraiment eu l’impression que j’aurais pu tout aussi facilement, ça aurait pu être mon histoire. Je veux dire, je pense que tellement d’amour est une chance, mais je pense aussi que travailler sur soi-même aide à être prêt et ouvert et à la manière dont vous devez être pour trouver l’amour. Je pense qu’à la fin de ce film, Gabby pourrait encore trouver encore l’amour. Je pense qu’une fois que vous enrichissez votre vie, l’amour peut vous trouver plus facilement que si vous êtes simplement assis à la maison, évidemment.

La conversation au sujet de différentes voix et personnes autorisées dans les limites de cette industrie à raconter leurs histoires est évidemment vitale, mais pouvez-vous indiquer quelque chose de spécifique que vous pensez être unique au sujet de la voix d’Andrea, de l’individu, ainsi que du sentiment d’être simplement sur un plateau où le genre de première ligne est géré par des femmes?

Je veux dire, j’ai été tellement agréablement surpris par la communication d’Andrea et Stephanie. C’était tellement calme et créatif mais j’avais l’impression que l’équipe était vraiment de haut niveau aussi. Tout le monde se sentait vraiment intelligent, créatif et enthousiaste et c’était donc vraiment sympa. Ce fut une expérience vraiment agréable, créative et inspirante de penser à l’atmosphère et à la culture qu’il est possible d’avoir sur un plateau et sur un projet, que cela ne doit pas être comme tout le monde criant ou parlant dans des tons feutrés urgents et les gens coupent entre eux, et c’était juste très collaboratif et c’était une bonne énergie.

Vous êtes venu dans deux domaines où cette énergie n’est pas si calme, être dans des salles d’écrivains et sur scène pour faire du stand-up.

Mais vous savez quoi, étant dans la salle des écrivains de Mike Schur et Dan Goor à Parks and Rec, et dans le spectacle de Sarah Silverman et Nick Kroll, ils ont été vraiment drôles, amusants et philosophiques. J’ai entendu des histoires d’horreur sur les salles d’écrivains et sur différents plateaux d’émissions de télévision et j’ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont une bonne énergie. Je ressemble à un hippie! [laughs]

J’essaie juste de ne pas généraliser un calme stéréotypé sur un plateau féminin, car c’est infantilisant.

Oh ouais, je ne l’attribue pas à sa féminité. Je pense que vous pourriez avoir une femme qui est un cauchemar. C’est bizarre, ce truc délicat parce que oui tu veux travailler avec une femme, mais j’ai aussi regardé tous ses films. Je n’étais pas simplement comme m’inscrire, aveuglément. Je voulais voir à quoi ressemblait son goût.

Vous n’utilisez donc pas le sexe comme principal moyen de déterminer avec qui vous collaborez?

Oui, exactement, je veux dire, c’est cette étrange ligne délicate sur laquelle vous dansez. Vous savez comment vous utilisez le mot infantiliser? C’est comme, oui, une femme! Au lieu de cela, vous voulez vraiment en profiter et vous sentir inspiré par eux de manière créative.

Et d’une manière amusante, votre partenaire est également au milieu de ces conversations, et comment son travail est parfois simplifié ou compartimenté d’une manière particulière, que ce soit par race, par classe, ou même par genre. Je me demande simplement si ce genre de questions intensifiées affecte réellement les types de projets que vous faites, ou cherchez-vous simplement un voyage en Nouvelle-Écosse et quelque chose de vrai dans le personnage?

Je veux travailler sur des choses qui disent quelque chose et qui sont d’une certaine manière vitales. Je pense que les gens sont un peu fatigués d’entendre un certain type d’histoire encore et encore et je pense que toute personne créative cherche de nouvelles histoires et je serai un passager dans l’histoire de quelqu’un d’autre. Je pense simplement que c’est une période passionnante où il y a une soif de différentes histoires à raconter et ce qui se traduit par de l’argent pour ces histoires, alors les gens commencent à les faire plus.

Votre propre identité provient de nombreux endroits et cultures différents, trouvez-vous que parfois à la fois plus facile de naviguer dans des pôles différents et aussi frustrant lorsque vous vous retrouvez dans un groupe particulier?

C’est marrant. J’essaie de penser à quel point je suis colombophile. Eh bien, maintenant que j’ai joué Gina sur Brooklyn Nine-nine, j’envoie fréquemment des rôles de secrétaire que je trouve hilarante. C’est tellement peu créatif. Avant cela, on m’avait toujours envoyé des avocats et des lesbiennes. Je reçois toujours ce genre de choses, c’est comme un avocat dur.

Vous pourriez donc être une secrétaire juridique lesbienne au cul dur.

Ouais, ce serait l’ultime!

Donc tu n’es pas envoyé Hustlers?

J’ai transmis Hustlers. Je veux que ce soit la citation pull pour cet article.

C’était entre toi et J.Lo?

Ouais et je me disais, tu sais quoi, donne-le lui, elle a besoin de quelque chose à faire. En fait, ne l’utilisez pas. Il ne paraîtra pas bien sur papier. [laughs] Je veux dire, les gens ont un type et c’est idiot de lutter contre ça. J’aime être dans ma timonerie, mais oui, je ne veux pas seulement jouer les secrétaires pour le reste de ma carrière. Je pense que j’ai plus à explorer.

Est-ce que tu vois Vieille fille comme un film politique?

En fait, je le fais. Je pense que la plupart des arts sont politiques s’ils explorent autre chose que le statu quo. Je pense que l’amour-propre n’est pas quelque chose qui fait autant baisser la gorge des femmes que la haine de soi et qui veut être différent de qui vous êtes et qui veut s’intégrer. Je ne pense pas que ce soit comme un film massivement politique, mais je pense qu’il a tranquillement un message intéressant. Je pense que je pourrais voir que cela est provocateur pour quelqu’un qui n’a pas vécu sa vie pleinement.

Dans votre propre vie, quel est le plus grand changement que vous avez vu que vous pensiez ne jamais faire une fois que vous auriez eu un enfant?

C’est une excellente question.

Comme l’un d’entre eux, avant d’avoir un enfant, je ne le ferai jamais, cela ne se produira jamais, et cela se produisait, des odeurs que vous n’auriez jamais pensé ressentir.

Ça sent bon. Je veux dire que cela couvre vraiment toute la gamme. Je détestais les mamans en utilisant des mots comme merde et boob et tout ça, mais maintenant je me demande, qu’est-ce que tu vas faire? Vous ne pouvez pas être comme, oh, vous avez pris une merde, vous savez? Oh, ici, suce ma branlette espagnole! Vous devez en quelque sorte adoucir un peu le coup. L’autre jour, mon fils m’appelait juste cochon maman pour une raison quelconque. Nous jouons beaucoup comme si c’était un bébé ours et ceci et cela et ensuite il a dit quelque chose comme maman cochon me faire du pain grillé. J’écoute juste cette commande et je fais des toasts et je pense, qu’est-ce que ma vie est devenue? Ma vie était si atypique dans ce sens traditionnel, et avoir un enfant et me marier semblait être le choix le plus fou et l’aventure la plus folle.

Vous vous êtes enfui du cirque.

Ouais, comme continuer et sortir semblait être le choix le plus piéton et cela n’a certainement pas déçu. C’est une torsion à chaque tour.

Tu as fait le choix de partir Brooklyn Nine-Nine. Comment était-ce?

Eh bien, il est difficile de discuter de ce genre de choses en profondeur, car vous ne pouvez jamais vraiment vraiment le faire. Mais j’ai adoré cette expérience et j’aime tellement ce groupe de personnes. J’ai écrit un film et j’ai créé un album. Je fais un album de musique depuis huit mois et c’est comme un album de comédie.

Plus Tap Spinal ou Tenacious D? Ou plus Tom Lehrer?

Je ne sais pas qui est Tom Lehrer. Mais je pense que mes influences sont probablement assez différentes de Tenacious D étant que j’ai grandi à Oakland dans les années 90.

Un peu plus de hip-hop?

Ouais. Je ne veux pas dire que c’est un album hip-hop par tous les moyens, mais ce genre s’étend sur. Il a des fonctionnalités incroyables et c’est juste ce trou de lapin fou que j’ai descendu, ce qui veut dire que j’ai été vraiment, vraiment créatif au cours des derniers mois et que je suis ravi de partager.

J’ai posé la même question à Simon Pegg, si tu pouvais être drôle ou musical, que choisirais-tu?

Et qu’est-ce qu’il a dit?

Son père était un pianiste de jazz, mais il a dit la comédie. Vous êtes créatif en écrivant et en essayant d’obtenir cela maintenant, mais il y a quelque chose d’immédiat et au-delà des mots avec la musique.

Exactement et je pense que dans les temps d’aujourd’hui qui sont si… Je veux dire le mot «consternation», mais je ne sais pas comment l’intégrer dans la phrase

“Tremblant.”

Oui, dans la frénésie du cheval d’aujourd’hui, j’ai l’impression que la musique a été vraiment, vraiment satisfaisante parce que vous pouvez y mettre beaucoup plus d’émotion que de simplement bafouiller sur scène. C’est vraiment amusant de travailler sur la musique parce que c’est tellement similaire de se tenir en quelque sorte. Vous ouvrez la chanson, et vous voulez que les gens aient rapidement une idée de la prémisse afin qu’ils ne soient pas désorientés, puis vous voulez les surprendre à un moment donné. C’est vraiment cool de voir comment un processus créatif se traduit dans tous ces différents médiums.

Pouvez-vous nous parler spécifiquement de la façon dont vous faites de la musique? Joues-tu d’un instrument?

J’ai un producteur qui faisait des chansons pour mon podcast et il a toujours été comme si nous devions faire un album. Maintenant, il a évolué en un, c’est un album concept et c’est un vrai producteur légitime et donc la musique semble incroyable. Nous avons toutes ces fonctionnalités et tout ça, ça continue de grandir en plus, nous venons de tourner un clip.

Qui a tourné votre clip?

Numa Perrier. Son film Jezebel vient d’être acquis par Array, qui est la société d’Ava DuVernay, et il sera donc sur Netflix.

Une autre réalisatrice coïncidence qui n’est pas par hasard excellente.

Exactement et elle est tellement géniale et cette chose est incroyable. Ça va juste être un vrai virage à gauche.

Alors qu’allons-nous voir ensuite?

Un film que j’ai écrit que j’espère réaliser, et me lever, j’aimerais finalement faire un autre spécial. Je ne suis pas sûr du calendrier, mais il y aura probablement des spectacles en direct autour de la musique.

Quel est le premier comédien que vous avez vu qui vous a fait penser que je voulais faire ça, et quel a été le premier film que vous avez vu qui vous a fait penser que je voulais faire ça?

Vous savez, je penserai toujours à regarder Eddie Murphy avec ma grand-mère, Raw, je pense que c’était le cas. Les personnages de SNL comme Gilda Radner ou Lucille Ball étaient les femmes qui m’ont fait penser que je pouvais faire ça. Je ne voulais me lever que bien plus tard dans la vie. Je faisais du théâtre et ensuite je faisais de l’improvisation puis j’ai commencé à faire du stand-up. Radner et Ball étaient définitivement là-haut dans mes premiers favoris de comédie, puis Parker Posey dans tous les trucs de Christopher Guest ou House of Yes. C’était une idole, Catherine O’Hara en était une autre. Beaucoup de mes idoles n’étaient pas des stand-up, mais ensuite j’aimais juste me tenir debout parce que je pouvais écrire mon propre matériel, être moi-même et avoir mes propres pensées et donc j’ai juste un peu gravité dessus pour ces raisons.

Avez-vous déjà lu quelque chose et vous savez que si vous y aviez été en premier, c’est quelque chose que vous auriez écrit? En d’autres termes, vous avez lu quelque chose et c’était tellement dans votre voix et vous saviez que cette personne venait d’arriver en premier.

Oui, Mein Kampf. [laughs]

