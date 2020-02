“Spiral”, “Minions” et toutes les nouvelles bandes-annonces à regarder – .

Je sais que Birds of Prey sort enfin en salle ce week-end, mais je ne le ressens pas seulement. C’est principalement parce que je reporte Bad Boys for Life depuis trop longtemps, et ce pourrait être le week-end quand je le verrai. Je le regarderais même s’il était mauvais, mais la troisième partie a été le roi du box-office dès le premier week-end. Cela doit signifier quelque chose. Ou je pourrais juste rester et engloutir Locke and Key de Netflix, qui est également quelque chose qui est sur mon radar depuis un certain temps. Cette semaine, les salles de cinéma sont également The Lodge, Waiting for Anya et Come to Daddy, si vous recherchez une offre plus étendue.

Sans compter toutes les bandes-annonces qui ont été diffusées lors du Super Bowl de la semaine dernière, nous avons quelques autres nouveaux clips pour vous cette semaine, y compris la première bande-annonce du nouveau film Saw. Ils l’appellent Spiral cette fois-ci, et cela semble être une sorte de redémarrage, avec Chris Rock et Samuel L. Jackson. C’est sorti en mai, et c’est sur ma liste. La bande-annonce complète de Minions: The Rise of Gru est également sortie, après la bouchée rapide que nous avons eue le week-end dernier. Nous avons également obtenu la première bande-annonce de All the Bright Places, un film Netflix basé sur le roman populaire de Jennifer Niven.

Tous les endroits lumineux

Minions: la montée de Gru

Spirale

Les routes non empruntées

Voici, encore une fois, toutes les bandes-annonces sorties lors du Super Bowl 54:

Un endroit calme Partie II

Veuve noire

F9

Renversé

Chasseurs

Mulan

Pas le temps de mourir

Sonic l’hérisson

Le faucon et le soldat de l’hiver, WandaVision et Loki

Le fugitif

L’homme invisible

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Top Gun: Maverick

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

