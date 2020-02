‘Spirited Away’ du Studio Ghibli arrive sur Netflix en mars 2020

Lorsque l’annonce a été faite en janvier que les films du Studio Ghibli arrivaient sur Netflix, les fans d’anime se sont réjouis. Ensuite, il a été annoncé que les 21 films à venir sur Netflix seraient divisés en trois dates de sortie distinctes, l’une des premières questions que beaucoup auraient eu à l’esprit était “quand Spirited Away arrivera-t-il sur Netflix?”. Vous n’aurez pas à attendre longtemps que Spirited Away, acclamé par la critique, arrivera en mars.

Spirited Away est un film d’animation acclamé par la critique produit par Studio Ghibli et réalisé par Hayao Miyazaki. Avec plus de 347 millions de dollars dans le monde au box-office, Spirited Away est le deuxième film d’animation le plus rentable de tous les temps.

Faisant un mauvais tour dans leur voyage vers leur nouvelle maison dans la campagne japonaise, Chihiro Ogino, 10 ans, et ses parents découvrent un parc d’attractions abandonné. Lorsque ses parents sont transformés en porcs après avoir mangé dans un restaurant vacant, Chihiro n’a plus d’autre choix que de trouver du travail et signe un contrat avec Yubaba, la sorcière qui gère la maison de bains locale. Signer son nom dans le cadre du contrat, le seul espoir que Chihiro ait d’échapper au monde étrange habité par des esprits, des démons et des dieux est de rompre le contrat et de se souvenir de son nom.

Quand Spirited Away arrive-t-il sur Netflix?

Les abonnés n’auront plus à attendre longtemps avant l’arrivée de Spirited Away sur Netflix. Spirited Away et six autres titres du Studio Ghibli devraient arriver le 1er mars 2020.

Tous les titres de studio Ghibli proposés sur Netflix ne seront pas disponibles en streaming aux États-Unis, au Canada et au Japon.

Où puis-je diffuser Spirited Away aux États-Unis?

Au moment de la rédaction de cet article, Spirited Away n’a pas de streaming à domicile aux États-Unis, mais il en aura bientôt.

Lorsque HBO lancera son nouveau service de streaming, HBO Max, tous les titres de Studio Ghibli seront disponibles en streaming sur le service en mai.

Il est confirmé où les films du Studio Ghibli iront au Canada, mais comme Crave est le service qui diffuse le contenu de HBO, il serait prudent de supposer que les films seront éventuellement disponibles pour diffusion sur la plate-forme.

Quel a été le succès de Spirited Away?

À la fois d’un point de vue critique et commercial, Spirited Away est sans doute le film d’animation le plus réussi de tous les temps. Le Studio Ghibli était déjà un studio d’animation populaire et très apprécié, mais Spirited Away a jeté sa réputation dans la stratosphère.

Jusqu’à la sortie de Your Name en 2016, Spirited Away était le film d’anime le plus rentable de tous les temps. Dix-neuf ans plus tard, ce dernier détient toujours le titre de film japonais le plus rentable de tous les temps.

Si nous trichons et ajustons ces chiffres au box-office pour correspondre à l’inflation, Spirited Away serait toujours l’anime le plus rentable de tous les temps:

FilmBox Office Chiffres ajustés pour l’inflation en 2020 Spirited Away (2001) 347.742.810 $ 516.516.668,17 $ Votre nom (2016) 359.889.749 $ 388.168.901,64 $

Mis à part le succès commercial, Spirited Away a remporté la meilleure distinction de tous en remportant l’Oscar du meilleur long métrage d’animation aux 75e Academy Awards.

Entre 2001 et 2004, Spirited Away a été nominé pour un total de 37 prix, remportant 34 d’entre eux.

L’héritage de Spirited Away se ressent encore aujourd’hui. Au fil des ans, le film le plus célèbre de Studio Ghibli a été reconnu comme l’un des meilleurs du 21e siècle par différents médias.

Avez-vous hâte de regarder Spirited Away sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!