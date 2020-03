[Spoiler] Est le gagnant et nous sommes déçus

Nous savons officiellement comment se termine le Bachelor Finale et honnêtement, nous sommes déçus. Pendant des mois, il n’y a pas eu de vainqueur net pour le cœur de Peter Weber, mais tout a changé aujourd’hui lorsque Reality Steve a révélé comment tout se déroulerait. Non seulement nous savons à qui Barbra Weber parle lorsqu’elle a demandé au pilote Pete de «ramener chez elle!» mais nous savons aussi qui est Weber après «la saison la plus dramatique de l’histoire du baccalauréat».

[Spoiler alert: This article contains spoilers for The Bachelor finale and also reveals the winner for Weber’s season.]

Chris Harrison et Peter Weber | Kelsey McNeal via .

Peter Weber est à ses deux derniers concurrents

Lorsque nous avons quitté Weber pour la dernière fois, il avait finalement éliminé Victoria Fuller et l’avait réduite à ses deux derniers concurrents: Madison Prewett et Hannah Ann Sluss (qui, assez curieusement, fabriquent l’Alabama Hannah lorsqu’ils sont combinés.) Cependant, ce n’était pas une rose facile la cérémonie. Cette élimination est venue sur les talons de Prewett disant à Weber que si elle était nommée gagnante du baccalauréat, elle ne serait pas en mesure d’accepter une proposition s’il avait été intime avec les autres, ce qu’il avait. En apprenant la vérité, Prewett s’est présenté tard à la cérémonie des roses et a accepté à contrecœur la rose.

La finale du Bachelor

Mais que se passe-t-il à partir de là? Conformément au scénario principal de l’émission, The Bachelor final présente Weber ayant une dernière date avec Sluss et Prewett. Ils ont également tous deux rencontré sa famille (ou dans le cas de Prewett, ils se rencontrent à nouveau.) La mère de Weber déclare “Ne la laisse pas partir … ramène-la chez nous”, le même jour où ils ont rencontré Prewett. Selon Reality Steve, les choses se déroulent à peu près selon le script jusqu’à la cérémonie finale de la rose.

Le grand jour, Prewett ne se présente pas à la cérémonie finale de la rose. Au lieu de cela, elle choisit de s’auto-éliminer. Plutôt que de révéler à qui il comptait proposer, Weber choisit de reporter la cérémonie des roses jusqu’à ce qu’il soit en mesure de parler à Prewett. Cependant, à ce stade, Prewett a déjà choisi de rentrer aux États-Unis, de sorte que la conversation est suspendue, tout comme Sluss.

Reality Steve révèle des spoilers pour la saison 24

Ne pas choisir un gagnant avant d’avoir parlé à Prewett est probablement la raison pour laquelle Weber était si confiant que personne ne pourrait gâcher sa saison. Lorsque Weber a quitté l’Australie, il n’avait pas choisi de femme, ni en avait rejeté une. À son crédit, c’est la chose la plus proche que nous ayons eue d’une finale de Bachelor sans spoiler depuis des années, mais cela a toujours été une affirmation audacieuse.

La gagnante du Bachelor 2020 est Madison Prewett

Lorsque Weber est revenu aux États-Unis, il est clair que Prewett est son choix. Mais elle est difficile à gagner. Non seulement il avait beaucoup d’explications à faire, mais il devait aussi essayer de gagner la confiance de sa famille. Réalité Steve a rapporté que Weber n’était pas en mesure de reconquérir Prewett tout de suite, et il leur a fallu du temps pour reconstruire leur relation. En fin de compte, la finale du baccalauréat révèlera que la paire est maintenant ensemble, mais pas engagée.

Y aura-t-il une proposition ou un engagement pendant After The Final Rose?

Mais si Prewett est clairement vainqueur et que la paire est ensemble maintenant, pourquoi Chris Harrison a-t-il dit que même Weber ne sait pas comment sa saison se terminera? En réalité, Steve pense que c’est parce que Weber prévoit de proposer à Prewett pendant le segment After The Final Rose, qui est généralement diffusé après la finale de The Bachelor. Comme Weber ne sait pas si Prewett acceptera une proposition, ce serait une raison pour laquelle il “ne sait pas” comment tout cela va se terminer.

Une fin décevante

Après toutes les théories complotistes folles et les rumeurs folles sur la finale de The Bachelor, cela semble un peu décevant. Prewett a été un favori clair dès le début, donc la valeur de choc est relativement faible. Si l’on en croit la réalité Steve, cette fin ressemble trop à la fin de Colton Underwood pour vraiment changer la donne. De plus, des finales de baccalauréat plus dramatiques se sont produites dans le passé, par exemple Jason Mesnick et Arie Luyendyk Jr.Nous supposons que nous devrons attendre quelques jours de plus pour savoir si Reality Steve a raté quelque chose, mais dans l’état actuel des choses, la finale du Bachelor ne semble pas être tout ce qu’elle a été exagérée.