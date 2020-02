Spoilers «911 Lone Star»: Natalie Zea Cast – Saison 1 Episode 5 Photo

Nous ne disons pas que le 9-1-1: Owen Strand de Lone Star ne se retrouvera jamais avec sa collègue, Michelle Blake. Nous disons simplement qu’il fait d’abord un petit détour romantique.

Natalie Zea (The Next, The Detour) reviendra sur la procédure Fox comme Zoe, un intérêt amoureux potentiel pour le personnage de Rob Lowe, TVLine a appris exclusivement. Le personnage de Zea, professeur de psychologie à l’Université du Texas, rencontre Owen dans un magasin de produits de beauté lors de l’épisode de lundi (8 / 7c) et ils l’ont immédiatement frappé.

En plus de ses projets susmentionnés, Zea a également occupé des rôles dans des émissions comme White Famous, Justified, Under the Dome, Californication et Dirty Sexy Money.

Et l’amour n’est pas seulement dans l’air pour Owen et Zoé en cette Saint-Valentin. L’épisode de lundi, intitulé de manière appropriée “Studs”, montre Paul plongeant son orteil dans la piscine de rencontres d’Austin, sortant pour sa première vraie date depuis son déménagement dans le Lone Star State. Et conformément au thème des «clous» – bien que sur une note complètement différente – l’épisode comprend également une bagarre dans un club de strip-tease masculin.

Oh, et avons-nous mentionné l’explosion à l’usine de sperme de taureau? (“C’est comme si on sauvait le soldat Ryan!”, A déclaré Lowe à TVLine.)

Que pensez-vous du couple potentiel d’Owen et de Zoé? Découvrez ci-dessous une photo d’un aperçu des personnages – ahem – en action, puis laissez vos pensées dans un commentaire.