Spoilers «Chicago PD»: Ruzek Burgess Baby – Patrick John Flueger

La joie inattendue de Chicago P.D. va en fait être un paquet de «friction» pour les futurs parents Burgess et Ruzek, a déclaré la star Patrick John Flueger à TVLine.

Dans l’épisode de ce mercredi (NBC, 10 / 9c), le futur père commence enfin à exprimer sa joie pour le bébé à venir – mais avec cela vient aussi beaucoup de «frustration» sur la façon dont Burgess gère la grossesse. Au moins Ruzek peut se réjouir du fait qu’il est en fait le bébé papa, car il n’était presque pas (!), Révèle Flueger dans les Q&R suivantes.

TVLINE | Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert l’histoire de la grossesse pour la première fois?

J’étais un peu surpris, juste parce qu’ils n’avaient pas vraiment fait quelque chose comme ça… Si je suis honnête, toute cette histoire était censée commencer à un épisode différent, elle devait être avec un personnage différent, et juste basée sur le chemin de la saison, elle a fini par aller dans ce sens. Et franchement, je suis vraiment content que ce soit le cas, parce que c’est amusant. C’est une intrigue intéressante à jouer. C’est un contenu amusant, mais c’était un peu surprenant, juste parce que [Ruzek and Burgess] n’avait pas vraiment beaucoup interagi dans la série, et nous n’avions aucune sorte de romance. Cela semblait donc un peu sorti de nulle part, mais les écrivains ont fait un bon travail pour le truquer afin que vous puissiez comprendre [that], non, ils traînaient juste une nuit, avaient quelques bières, et une chose en entraînait une autre, et deux personnes qui s’aiment et qui étaient couchées ensemble avant de retomber dans le lit.

TVLINE | Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir à qui le scénario était destiné à l’origine. Est-ce quelque chose dont vous pouvez parler?

Je ne me souviens pas du nom du personnage. L’homme noir incroyablement beau qu’elle a fréquenté à la fin de la saison dernière.

TVLINE | Oh, Charles Michael Davis.

Ouais. Avec comme les dents les plus blanches que j’aie jamais vues! Ce mec, il entrait, [and] Je me dis: “Sortez! Trop beau en lui! Vous sucez le beau hors de la pièce! »Mais oui, c’était destiné à lui, et puis sur la base de certaines choses qui se sont produites au début de la saison, ils avaient écrit environ trois épisodes qu’ils devaient se mélanger et bouger autour, et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Nous faisions [Episode] 1, 2, 6, 3, 8, 4, 5, 7. C’est comme ça que nous avons tourné. Nous tournons complètement hors service. Je ne sais pas si c’est exactement l’ordre, mais c’est ce genre de confusion. Et donc cette histoire devait se produire beaucoup plus tôt dans la saison, et c’était censé être son enfant, un report de la saison dernière, mais à cause du timing, parce que nous étions si profondément dans la saison, et ils voulaient apporter dans cette histoire, il fallait clairement que ce soit quelqu’un d’autre, et que quelqu’un d’autre me tombe dessus.

TVLINE | Ce qui en fait Burgess et Ruzek, il ajoute une couche intéressante car ils ont tellement d’histoire.

C’était une bénédiction déguisée que cela fonctionne ainsi parce que je pense que cela a plus de sens. Il y a plus de profondeur là-bas. Je suis sûr que ça aurait été un scénario vraiment intéressant s’ils l’avaient fait comme ils le prévoyaient, mais je suis excité parce que maintenant je peux être inclus. Et je suis sûr que j’aurais été inclus à un certain niveau s’il était allé dans l’autre sens, mais maintenant je suis hyper inclus.

TVLINE | Nous n’avons pas vraiment vu les vrais sentiments de Ruzek à propos de la grossesse. J’ai l’impression qu’il se retient toujours un peu. Quand pourrons-nous voir comment il se sent vraiment? Et à quoi cela ressemblera-t-il?

Prochain épisode, c’est sûr. Regardez, ils ont une telle histoire. Il ne veut pas pousser trop fort, il ne veut pas trop s’asseoir sur ses pieds arrière. Il essaie de suivre cette fine ligne de: «Je veux vous soutenir. Je ne veux pas trop influencer votre décision. Je ne veux pas vous faire pression d’une manière ou d’une autre et vous faire sentir comme si vous étiez sous pression d’une manière ou d’une autre. »… Mon manager, son mari Anthony, que j’aime beaucoup, aime beaucoup le spectacle et était très en colère que [Ruzek] ne lui a pas souri quand elle a dit [him] qu’elle allait garder le bébé. Je ne pense pas qu’à ce moment-là, il sait avec certitude qu’il est heureux. C’est comme, ça vous coupe le souffle. Même si vous envisagez d’avoir un bébé, [and] vous découvrez que vous allez avoir un bébé, ça vous coupe le souffle. Donc je pense qu’il rentre chez lui, il dort dessus et se réveille le lendemain se sentant heureux comme l’enfer et béni. Vous commencerez à le voir dans le prochain épisode. Maintenant, ses idées pour aller de l’avant et ses idées pour aller de l’avant sont deux choses très, très différentes. Nous verrons donc comment cela se passe. Mais dans le prochain épisode, vous allez certainement voir sa joie sur la situation commencer à venir au premier plan.

TVLINE | Comment la grossesse va-t-elle influer sur leur dynamique au travail et comment va-t-elle faire son travail?

Comme vous pouvez l’imaginer, il aimerait qu’elle prenne du recul parce que c’est un travail si dangereux.

TVLINE | Il paniquait beaucoup dans le dernier épisode quand elle était derrière le mur.

Exactement. Je pense qu’il a toujours peur pour tous ses amis, mais je pense, probablement, peut-être un peu plus spécifiquement pour elle, car elle a ce cœur d’or. Je veux dire, son premier shoot and kill a eu lieu cette saison, en sept ans. C’est le personnage de Burgess. C’est la personne qui veut, comme poser son arme sur le sol et dire à tout le monde de poser vos armes – pas qu’elle ne soit pas dure comme des clous [and] pas génial dans son travail. Marina [Squerciati] peut-être que je ne dis pas ça, mais il me semble, en dehors de regarder à l’intérieur, qu’elle a intrinsèquement une bonté en elle qui dit que les gens peuvent s’en tirer sans les coups de feu et les combats et les tueries … Aussi, parce que il était si follement amoureux d’elle, [he] est toujours un peu plus inquiète pour elle que le reste de l’équipe. Et puis vous mettez un bébé en plus, et soudain, vous avez des situations de panique. Donc, cette friction interviendra également dans le prochain épisode. Juste son opinion sur le fait qu’elle reste au travail et combien de temps elle reste au travail, et comment elle joue cela et son opinion à ce sujet, entre certainement en jeu beaucoup plus.

TVLINE | Avec lui étant si surprotecteur envers elle, en particulier dans le dernier épisode, les autres membres de l’équipe commencent-ils à comprendre qu’il se passe plus de choses ici qu’il ne cherche juste son collègue?

Oui, je pense qu’ils ont en fait sorti un clip où nous nous éloignons d’une scène de crime, et elle et Atwater s’éloignent ensemble, et il dit: “Pourquoi étiez-vous ensemble avec Adam?” Parce que [Ruzek’s] elle est allée voir l’échographie, et elle a dit: “Eh bien, je suis enceinte.” Il est son ami très proche, et donc elle le laisse glisser un peu par accident parce que c’est sa vie en ce moment, puis les nouvelles se répandent de cette façon. Mais elle le dit à son meilleur ami et partenaire sans lui… Ce sont des moments pour lesquels il aimerait être là, et elle continue de faire ces choses toute seule, ce qui est une grande source de frustration pour lui.

TVLINE | Marina et moi en avons également parlé, comment elles ne voient pas leur point de vue sur les choses. Avec tous les conflits, pensent-ils même: «Eh bien, nous avons un bébé qui arrive. Peut-être devrions-nous réfléchir à l’avenir de notre relation »? Ou sont-ils simplement en train de trop cogner la tête pour y penser?

J’ai toujours pensé qu’il aimait toujours Burgess, et il voulait l’épouser, même si elle était nerveuse et qu’elle avait mal compris ces nerfs. Et puis quand elle s’est éloignée, il était à la fois trop insulté et trop fier et en colère pour ramper après elle à genoux pliés et la supplier de reconsidérer. Mais au fond de son cœur, il a toujours voulu être avec elle. Donc je pense que c’est là. Je ne peux pas parler pour le personnage de Burgess. Mais en ce moment, c’est à peu près, pour Ruzek de toute façon, juste la faire entrer.

TVLINE | Lorsque nous avons rencontré Ruzek pour la première fois, il avait un peu ce que les gens appellent le syndrome de Peter Pan. Comment pensez-vous qu’être père va le changer? Et a-t-il suffisamment évolué depuis la saison 1 où vous pensez qu’il est prêt pour cela?

Je pense qu’il en avait un peu jusqu’au moment où Olinsky a été tué. Eh bien, probablement un peu avant cela, quand Denny Woods [threatened Ruzek’s sister]… Que ce gars est venu du département de police pour essayer de le jouer pour éliminer Voight, qui a tant fait pour la ville, dans son esprit, [and] est une sorte de figure paternelle, quelqu’un qu’il regarde sans fin, c’était une sorte de virage. Que le monde puisse fonctionner de cette façon a été un moment d’apprentissage, je pense, pour lui, [and] était un peu dévastateur à un certain niveau. alors [for Ruzek] pour jouer des deux côtés et essayer de l’aimer… [Ruzek] ne jetterait jamais [his] équipe sous le bus, mais [he] essayait de protéger les deux familles. Ensuite, la dernière chose que Al lui ait jamais dit, vraiment, était: “Tu as toujours été comme un fils pour moi”, et puis il ne lui parlait plus vraiment parce qu’il ne pouvait pas lui pardonner la trahison. Et donc je pense que la tension non résolue entre lui et cet homme qui était un autre père pour lui, cet homme qu’il aimait et regardait et apprenait, le fait qu’il a été tué et qu’il n’a jamais rien pu faire, je pense qu’il était différent après ça. Mon intention, au moins, a été de le jouer différemment, plus sombre et un peu plus en colère et moins Peter Pan-y. Ce sont des choses négatives que je décris, mais je pense que ces choses négatives éclairent aussi les choses positives. Et donc je pense qu’il est un flic et un homme beaucoup plus mondain, plus sage maintenant, ayant toutes ces choses qui lui arrivent.

Et lui essayant de protéger Antonio, mais peut-être qu’il a finalement ramené Antonio à la drogue … Ces situations où vous pensez que vous faites la bonne chose, et peut-être que vous faites la mauvaise chose, et où vous devez parfois faire le mal chose à faire la bonne chose, qui change une personne. Si vous vivez dans cette zone grise tout le temps comme ça, si votre monde ne devient jamais noir et blanc, mec, ça vous rend dur, et je pense qu’il a beaucoup endurci. Mais ce n’est pas un mauvais endroit pour un père. Alors oui, je pense qu’il est prêt. Je pense qu’il serait un bon père.