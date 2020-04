Spoilers de la saison 3 de “Killing Eve”: Jodie Comer dans le rôle de Villanelle

HISTOIRES CONNEXES

Villanelle ne fait pas le clown cette saison à Killing Eve… eh bien, OK, elle l’est en fait.

Le meurtrier sans effort chic à louer joué par la gagnante des Emmy Jodie Comer revient pour une nouvelle saison de globetrotting tue ce dimanche (BBC America, 9 / 8c), et cela signifie de nouveaux accents et costumes – y compris une mission à la fête d’anniversaire d’un enfant qui a Villanelle et un associé déguisé en clowns de fête. Selon ce que vous pensez des clowns, ce pourrait être le déguisement le plus terrifiant de Villanelle à ce jour… et ce n’était pas non plus le favori de Comer.

“J’ai en fait un nouveau respect pour les clowns après avoir porté ce costume”, a déclaré l’actrice à TVLine en riant. «Nous avons tourné ça à Barcelone, et il faisait tellement chaud. Je ne sais même pas dans quel matériau ce costume était fait, mais il n’était pas respirant, et ces chaussures sont si difficiles à marcher. Quand j’ai quitté le plateau ce jour-là, je me disais: «Tu sais quoi? Chapeau à eux, qu’ils parviennent à rester souriants et à divertir les enfants, alors qu’en réalité c’est juste de la misère pure en dessous. »

Quand elle ne souffre pas de maquillage de clown et de grosses chaussures souples, Villanelle reçoit une explosion indésirable du passé avec l’arrivée de Dasha, joué par Harriet Walter (Succession, Downton Abbey), un tueur légendaire à part entière qui veut ramener Villanelle de travailler pour The Twelve. Comme l’explique la nouvelle rédactrice en chef, Suzanne Heathcote, «j’étais vraiment intéressée par une femme qui [Villanelle] avait un respect à contrecœur pour… Dasha, en son temps, était brillante, la meilleure, et a fait de Villanelle ce qu’elle est aujourd’hui, en termes de compétence. » Mais, comme le prévient Comer, «cette femme est extrêmement dangereuse et joue son propre jeu.»

Villanelle veut également jouer son propre jeu dans la saison 3: après des années à être une arme à feu embauchée, elle cherche à assumer un rôle plus exécutif en tant que gestionnaire. “Elle a en quelque sorte fini d’être contrôlée”, indique Comer. “Il y a toujours quelqu’un qui est la marionnettiste et qui lui fait faire ce dont ils ont besoin, et vous pouvez voir comment cela lentement, lentement, l’a ébréchée.” Et comme la productrice exécutive Sally Woodward Gentle le note, les trahisons de la saison dernière par Eve, Konstantin et MI6 l’ont aidée à réaliser «qu’en fait, elle était une très, très petite pièce du puzzle, et qu’elle pouvait être manipulée, et qu’elle pouvait simplement être abandonnée . Elle ne veut plus de ça. Cela nuirait également massivement à son ego. »

La saison 3 nous donne également notre aperçu le plus profond de qui est Villanelle. Dans la seconde moitié de la saison, en commençant par un épisode charnière 5, elle entreprend un voyage personnel pour renouer avec ses racines, Comer dit: «Elle traverse une crise d’identité complète à ce stade et traite avec beaucoup de ses affaires personnelles … Il me semblait juste de donner plus de profondeur à ce personnage, et c’est quelque chose que j’avais vraiment envie de faire. »

Revenez dimanche pour connaître la répartition complète de TVLine de la première de la saison de Killing Eve.