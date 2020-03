Spoilers de la saison 5 de «This Is Us»: Kate meurt-elle avant la fin de la série?

Une poignée de pièces importantes manquent toujours dans le puzzle qu’est le mystère d’avance éclair de Rebecca de This Is Us, même après la finale semi-révélatrice de mardi (lire le récapitulatif complet de Kim Roots ici).

Dans les dernières minutes de la saison 4, l’action s’est déplacée vers l’avenir, au cours de laquelle nous avons reçu des réponses à… enfin, quelques-unes de nos questions brûlantes. Nous avons appris, grâce à l’intrigue actuelle, que la mère du fils (et de la fille) de Kevin est Madison. Et nous sommes reconnaissants pour ce morceau. (Consultez l’analyse approfondie de Kim Roots ici).

Mais la fermeture continue de nous échapper sur un certain nombre de sujets cruciaux. Parmi eux:

Où diable est Kate?! | Toby avait déjà dit «ils sont en route», mais nous ne savons toujours pas qui ils sont. C’est Kate? Est-ce Kate et leurs deux enfants, Jack et Hayley? N’est-ce rien de ce qui précède? (Le créateur de la série Dan Fogelman fait la lumière sur Future Kate ici.)

Avec qui est marié Kevin? | Nous avons remarqué sa bague de mariage, mais l’identité de sa mariée (Sophie? Cassidy? Madison?) Reste inconnue.

Quelle est la nature de la relation entre Rebecca et Nicky? | L’absence flagrante de Miguel au moment de mourir au chevet de Rebecca ouvre certainement la porte à la possibilité que la matriarche Pearson ait à un moment donné poursuivi sa relation amoureuse avec son beau-frère. Mais il pourrait aussi être juste son meilleur ami et gardien. Ou Miguel aurait pu mourir dans les années qui ont suivi. Nous. Juste. Non. Savoir.

Kevin et Randall ont-ils été séparés toutes ces années? | L’accueil froid que le duo s’est donné lors de l’apogée de la finale de mardi suggère que le temps (dans ce cas, plus d’une décennie depuis leur explosion) n’a pas guéri toutes leurs blessures fraternelles. Dans le même temps, il est tout à fait possible que leur attitude sombre soit davantage sur la santé de leur mère et moins sur leur histoire mouvementée.

Quelles autres questions avez-vous après avoir regardé la finale de mardi? Partagez-les dans les commentaires!