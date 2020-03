Spoilers finaux de la série «Hawaii Five-0»: qui est gravement blessé?

Vendredi 27 mars, la fin de Hawaii Five-0 commencera officiellement – et au moins un membre de l’équipe sera gravement menacé pendant la finale de la série de deux heures et deux nuits.

Selon le synopsis officiel de CBS pour la première heure, diffusé le 27 mars, «Après que Steve ait reçu une lettre posthume de sa mère contenant un chiffre, Danny est attaqué par quelqu’un prêt à tuer pour le voler. De plus, Five-0 doit aider Lincoln Cole (joué par la star invitée / l’ancien de MacGyver Lance Gross), un bon Samaritain anonyme qui est dans la ligne de mire de certaines personnes très dangereuses.

Comme TVLine a été le premier à le signaler, l’icône du héros d’action Chuck Norris a également été invitée dans cette première heure, en tant que sergent-major à la retraite qui aide Lincoln à se cacher des autorités.

Vendredi 3 avril, nous disons «Aloha» à McGarrett & Co., alors que «Danny est enlevé et gravement blessé par la femme de Wo Fat, qui est après que la mère du chiffon de Steve l’ait quitté. De plus, Steve résout enfin le cas que son père lui a laissé il y a 10 ans. »

Les membres récurrents de la distribution James Marsters (comme Victor Hesse), William Sadler (comme John McGarrett) et Mark Dacascos (comme Wo Fat) reviennent tous pour cette grande finale.

Comme l’actrice Katrina Law l’a dit très récemment à TVLine, “Il va y avoir beaucoup de larmes versées, pour de nombreuses raisons” alors que le redémarrage touche à sa fin. «Je sais que les fans sont tristes de voir cette émission emblématique se dérouler et que ce soit la dernière saison…. Mais ensuite sur le plan personnel, nous avons cette belle scène de fin dans laquelle [showrunner] Peter Lenkov et les scénaristes ont vraiment donné aux acteurs la liberté de dire ce qu’ils veulent et l’ont laissé ouvert.

“En plus des larmes, c’est tellement bourré d’action et juste plein de plaisir”, a-t-elle ajouté. “Donc, avant d’arriver à ces larmes, vous allez opter pour une balade très émotionnelle et pleine d’action.”

Vous voulez plus de scoop sur H50, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.