[Spoilers] Le réalisateur de ‘Underwater’ confirme que vous avez vu ce que vous pensiez avoir vu dans l’Acte final

Sous-marin n’est pas un film de Cloverfield, mais c’est certainement un [redacted] film.

Cet article contient des spoilers. Détournez-vous maintenant. Tu as été prévenu.

Tandis que William EubankSous-marin démarre avec une intensité immédiate, sans perdre de temps à plonger Kristen Stewart et le reste du casting dans le cauchemar des grands fonds, nous avons acheté un billet pour vivre l’expérience, il est certes en retard un peu au milieu, et sans aucun doute aurait pu utiliser un peu plus de chaos monstre pour capter l’énergie. Les monstres du film, avec leurs énormes gueules béantes et leurs jambes grêles qui rappellent Cloverfield, ne tuent en fait qu’un seul personnage dans tout le film, et pour la plupart, nous ne les apercevons que dans l’obscurité.

Les monstres sont sans aucun doute effrayants, pensez-vous, mais ce n’est que lors de l’acte final qu’Underwater s’impose vraiment comme un grand de tous les temps dans l’arène de l’horreur aquatique. C’est dans l’incroyable acte final que tous les défauts du film sont pardonnés et nous réalisons vraiment à quoi les personnages sont confrontés. Ces monstres dont ils avaient été terrorisés se sont avérés être de simples enfants.

Le dernier acte de Underwater met Kristen Stewart face à face avec un monstre MASSIVE qui semble avoir des tentacules jaillissant de son visage, la conception du monstre rappelant la conception emblématique de H.P. Cthulhu, la bête cauchemardesque de Lovecraft. Et ce n’était pas une simple coïncidence, car Eubank a confirmé que le grand méchant d’Underwater était bien Cthulhu!

La création la plus emblématique de Lovecraft est dans le domaine public, vous voyez, permettant à Eubank et à son équipe d’effets visuels d’amener le monstre à l’écran dans leur propre film – ce qui, à part l’apparition de Cthulhu à la fin, n’est certainement pas pur et simple adapter l’une des histoires de Lovecraft. En parlant avec M. H de YouTube cette semaine, Eubank a renversé les haricots.

“Oui, l’art du spoiler, c’est une histoire d’amour secrète de Lovecraft, où vous pouvez voir Cthulhu brièvement à la fin», A déclaré Eubank à MH.

Il a poursuivi: «Il a été écrit dans le script comme une grosse créature ressemblant à une baleine. Un gigantesque géant – il s’appelait Le géant. Et lors de la conception du film – nous avions terminé le tournage, mais nous n’avons évidemment jamais tourné le géant parce que nous allions le faire plus tard – j’étais simplement comme … nous étions assez tôt dans la conception pour pouvoir passer davantage à un être mystique. C’est donc là que nous avons commencé à devenir Lovecraftian. Donc j’étais bien, [we’re] faire Cthulhu ici. “

“Vous voyez aussi ses ailes – vous voyez certainement les ailes de Cthulhu.”

“C’est juste quelque chose qui leur arrive et ils ne peuvent pas l’expliquer, et c’est de là que vient l’horreur cosmique”, a ajouté Eubank, expliquant l’influence lovecraftienne dans son ensemble.

Vous pouvez regarder la discussion complète sur la fin de Underwater ci-dessous, dans laquelle Eubank parle également de la trame de fond qu’il a créée pour le film et de savoir si la bête est vraiment morte.