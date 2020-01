[SPOILERS] Serait de retour dans Doctor Strange dans le multivers de la folie

Rien que dans la dernière semaine ou deux seulement, Docteur étrange dans le multivers de la folie Selon certaines rumeurs, il y aurait – une respiration profonde – Nightmare, Brother Voodoo, Umar the Unrelenting, America Chavez, Clea et Namor the Submariner, sans parler du retour de Rachel McAdams en tant que Christine Palmer et Benedict Wong ainsi que Wong. Et bien qu’il reste à voir si tous ces personnages parviendront réellement à la coupe finale du film, nous en avons maintenant un de plus à ajouter à la liste.

L’Illuminerdi rapporte que Chiwetel Ejiofor sera de retour sous le nom de Mordo. Si vous vous souvenez, la dernière fois que nous l’avons vu, il avait perdu confiance en l’Ancien, croyant qu’il y avait «trop» de sorciers. En fait, la scène post-générique a pratiquement confirmé qu’il serait de retour, donc entendre qu’il revient maintenant n’est pas vraiment surprenant. Même s’il reste à voir quel rôle il jouera dans ce qui est déjà un film incroyablement encombré.

En ce qui concerne l’intrigue, les détails sont encore flous, mais nous savons que Multiverse of Madness découle directement des événements de WandaVision, et étant donné qu’il nous fera traverser de multiples réalités alternatives, ce pourrait être le film et / ou le plus important Émission de télévision dans la phase quatre du MCU. Il va y avoir beaucoup de choses après tout.

Et bien qu’une grande partie de ce que nous avons entendu dernièrement reste non confirmée, même ce rapport de The Illuminerdi, nous devrions commencer à obtenir des détails plus concrets bientôt. Le casting est officiellement lancé pour Docteur étrange dans le multivers de la folie et avec une production qui devrait commencer dans quelques mois également, les pièces commenceront lentement à se mettre en place pour ce qui pourrait bien être le film le plus audacieux de Marvel.