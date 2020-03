Spoilers «Stumptown» Saison 2: la mère de Dex – Renouvelée ou annulée?

HISTOIRES CONNEXES

ABC’s Stumptown vient de nous laisser sur la mère de tous les cliffhangers, ce qui rend ses fans très déçus si le drame recrue n’est pas renouvelé pour la saison 2.

Presque immédiatement après que Dex est allé au fond de la mort de Benny – histoire courte: le fils de Sue Lynn allait dénoncer son équipe pour avoir siphonné des centaines de milliers de dollars de l’armée américaine, alors ils ont planté l’IED qui l’a tué en 2007 – le un œil privé a été confronté à un autre fantôme de son passé: sa mère!

Les graines de la grande révélation ont été plantées plus tôt dans l’épisode, quand un Tookie d’écoute a entendu Ansel au téléphone avec une femme qu’il croyait être la petite amie d’Ansel Lila. (“S’il vous plaît, revenez”, a plaidé Ansel. “Vous me manquez.”) Mais comme nous l’apprendrions bientôt, la personne de l’autre ligne était en fait le parent qui l’a abandonné il y a toutes ces années.

Dans la toute dernière scène, un Ansel excité a ouvert la porte d’entrée pour révéler maman, dont l’apparence a stupéfait Dex. C’est alors que l’épisode est devenu noir, avant que le public ne jette un œil à Mama Parios.

Ci-dessous, le co-créateur de Stumptown, Jason Richman, développe le retour de Dex et de la mère d’Ansel, leur toujours M.I.A. papa, et quelle est la prochaine pour Gray et Hoffman – si la série continue.

TVLINE | Commençons par la fin. Était-ce toujours le plan de ramener maman?

Oui, c’était en quelque sorte le gros mystère central, Dex ne sait pas ce qui s’est passé. Elle est revenue de son séjour en Afghanistan et a trouvé son frère dans une maison et ses parents portés disparus, alors elle a longtemps gardé ce ressentiment à ce sujet. Il y avait des choses avec lesquelles nous jouions tout au long de cette saison, sorte de semer cette angoisse que Dex a à ce sujet. C’était comme un voyage tellement captivant qu’il faudrait beaucoup de temps pour raconter cette histoire, et nous avons donc décidé de la tenir [and] il était juste parfaitement aligné. Il donne [us] cette histoire captivante et profondément enracinée [for] Saison 2.

TVLINE | Pourquoi juste maman? Pourquoi pas maman et papa?

Dans l’histoire que nous allons raconter dans la saison 2, maman mène à papa d’une manière un peu détournée… Nous avions besoin que maman apparaisse en premier.

TVLINE | Nous n’avons jamais vraiment vu Dex s’énerver contre Ansel. Sera-t-elle contrariée de l’avoir surprise avec ça?

C’est une question vraiment intéressante. Ansel est la seule relation dans ce [show] qui fonde Dex. Cela nous permet de l’emmener dans des endroits très éloignés et endommagés en raison de la dynamique honorable qu’elle a avec son frère. Elle peut être en colère contre lui, mais finalement, je pense qu’elle doit comprendre qu’il veut des réponses.

TVLINE | La finale a mis fin au mystère entourant la mort de Benny, et Dex et Sue Lynn obtiennent enfin une fermeture bien nécessaire. Était-il important pour vous de clore cette histoire et de ne pas laisser les téléspectateurs deviner?

Oui ça l’était… [Dex] était un personnage qui était perdu, puis elle commence à se lancer dans ce travail qui est peut-être la seule chose au monde qu’elle est apte à faire, qui est d’être un œil privé. Et je pensais juste que ce serait étonnant si, à la fin de la première saison, elle trouve une vérité… qu’elle n’aurait jamais trouvée autrement, à cause de son travail, et c’est comme ça que ça lui arrive. J’ai pensé que c’était une chose vraiment importante à dire sur la signification du travail lui-même. Et c’est ce qu’elle obtient à la fin de la saison. Elle n’est pas «guérie». Elle n’est pas «réparée». Le SSPT n’est pas quelque chose qui disparaît. Mais ce qu’elle obtient est une réponse, au moins, et c’est un petit pas vers le processus de guérison qui sera le voyage éternel de ce personnage.

TVLINE | Maintenant qu’elle a cette réponse, sera-t-elle moins réticente à demander de l’aide pour son SSPT?

Je pense que c’est toujours plus intéressant quand un personnage ne se guérit jamais vraiment, tu sais? Ils changent. Et je pense donc que nous pouvons nous attendre à un changement dans la façon dont elle le gère. Nous avons une grande histoire que nous avons [discussed] qu’elle allait au V.A. pour parler à un thérapeute, et au moins initier cela, donc je pense que nous allons la suivre dans ce voyage.

TVLINE | Parlons de Gray et des terribles, horribles, pas bons, très mauvais jours qu’il vient de vivre. D’abord son père s’effrite, puis il revient, puis il recommence et nous découvrons qu’il est endetté envers de mauvaises personnes. Et si cela ne suffit pas à Grey, il va se faire tirer dans le bras tout en essayant d’aider Dex! N’avez-vous pas déjà assez enduré le pauvre gars?

[Laughs] Non, tu plaisantes? Le drame ne fait que commencer pour Gray! Gray, en tant que personnage, a en quelque sorte toujours fui ce passé qu’il pensait destiné à [repeat], qui doit devenir comme son père… Cette idée des «péchés du père», qu’il doit sortir son père d’une confiture, se sentait comme un terrain fertile pour une histoire qui peut lui donner des réponses, et j’aime vraiment le aspect familial de celui-ci.

TVLINE | Hoffman traverse également sa propre crise d’identité. Parlez-moi un peu de sa décision de remettre son badge.

nous [revealed] plus tôt dans la série un de ses amis qu’il avait senti une certaine responsabilité en se faisant tuer en forçant [him] en étant un C.I. Il est [also] a eu ce genre de dynamique push-and-pull avec Dex tout ce temps… À la fin de cette histoire, il se sentait déchiré de la pire façon. Tout cela construisait cette idée que Dex viendrait lui demander de l’aide comme elle le fait toujours, mais il serait dans cette position compromise où tout mouvement qu’il ferait serait le bon, mais aussi le mauvais mouvement; il était dans ce catch-22. Et donc à l’avenir, cela le met vraiment dans une position où il est en quelque sorte perdu. Il ne sait pas où se trouvent ses allégeances … Il est complètement déconcerté, et cela va nous permettre de jouer avec sa trajectoire avant la saison 2.

TVLINE | L’avant-dernier épisode de la saison 1 a mis en place une romance potentielle entre Hoffman et Lee. Mais Lee peut-il être pardonné d’être allé à Cosgrove derrière le dos de Hoffman?

Comme toutes les personnes réelles, ils doivent dépasser leurs sentiments émotionnels et finalement retrouver une compréhension rationnelle de ce qui s’est passé. Et Hoffman lui-même était aux prises avec ce problème, ces informations qu’il avait [about Benny’s murder], alors comment peut-il vraiment blâmer [Lee] pour avoir fait un choix différent avec le même problème paralysant qu’il avait? Elle a dit la vérité, elle a fait un choix, et il ne pouvait pas. Il devra lui pardonner. Ils ont une grande dynamique, et je pense que, comme toutes les relations, ils sont basés sur plus d’un virage difficile.

TVLINE | Enfin, qu’avez-vous eu en termes de perspectives de renouvellement? Et dans quelle mesure êtes-vous confiant que le spectacle reviendra?

Le spectacle a tellement d’histoire à raconter. À certains égards, on a l’impression que nous ne faisons que commencer… mais en tant que personne créative en général, vous essayez toujours de rester au milieu et de vous préparer à tout résultat. Mais j’espère. Ce fut une expérience tellement excitante, et quand le spectacle cuit sur tous les cylindres, il n’y a rien de plus amusant à faire dans ce monde… Je pense que tout le monde est très fier du spectacle.

Que pensez-vous de la finale de Stumptown (et de la saison 1 dans son ensemble)? Et quels sont vos espoirs pour une éventuelle saison 2? Pesez-vous via les sondages suivants, puis mettez vos chapeaux de casting et dites-nous qui vous amèneriez pour jouer à Dex et à la mère d’Ansel.