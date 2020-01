Spoilers «surnaturels»: saison 15, épisode 9 – Dean / Cas Purgatory

HISTOIRES CONNEXES

Alors que Supernatural entre dans la moitié arrière de sa dernière saison ce jeudi (The CW, 8 / 7c), les enjeux seront plus élevés que jamais… et le corps comptera aussi.

Mais d’abord, Dean et Cas tentent de résoudre leurs problèmes au purgatoire, tandis que Sam se retrouve psychologiquement changé par Chuck, le producteur exécutif Andrew Dabb en avant-première dans les Q&R suivantes. L’EP taquine également le retour de Jack et deux surprenantes guest stars.

TVLINE | Vous sortez d’une finale d’automne avec plusieurs cliffhangers dans Chuck attirant Sam et Eileen, et Dean et Cas découvrant que le purgatoire peut détenir la clé pour arrêter Chuck. À quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre à la suite de ces rebondissements cette semaine?

Certes, l’épisode 8 avait beaucoup de cliffhangers, beaucoup de questions ouvertes. L’épisode 9 ne répond pas à toutes ces questions, mais il répond à beaucoup d’entre elles. Et aussi, cela agit comme un petit point de pivot pour le reste de notre saison, où tout ce qui se passe à l’avenir se produit à cause des choses qui se produisent dans l’épisode 9, qui est un peu vague mais vrai.

TVLINE | Dean et Cas sont au purgatoire, on dirait, sur les photos officielles de l’épisode. Comment Dean se sent-il d’être là-bas en tant que personne qui a beaucoup d’histoire avec cet endroit?

Je pense que Dean y va en pensant: “Hé, je suis juste ici pour faire un travail, obtenir cette fleur, sortir.” Une fois qu’il voit ce qu’est le purgatoire et obtient une mise à jour sur qui est autour [and] qui n’est pas au purgatoire de nos jours, il doit affronter un peu plus le passé.

TVLINE | Y a-t-il des visages familiers qui les attendent là-bas?

Pas dans un sens spécifique. Nous voulions nous concentrer sur Cas, Dean et leurs sentiments d’être de retour ici plutôt que de retrouver un favori des fans. C’est toujours génial, nous adorons le faire, mais dans ce cas, nous avions l’impression de vouloir nous concentrer sur nos personnages principaux et sur ce qu’ils vivent.

TVLINE | Être au purgatoire ensemble dans cette quête, cela oblige-t-il Dean et Cas à résoudre leurs problèmes récents?

Cela les oblige à entamer ce processus. Dean haine ses problèmes depuis 15 ans. Il en a toujours plus. Mais cela l’oblige à réévaluer, définitivement.

TVLINE | Quel est le programme de Chuck pour attirer Sam et Eileen dans ce piège?

Aussi confus que Sam parle du lien qu’il a avec Chuck, Chuck est tout aussi confus. Ce n’est pas quelque chose qui devrait se produire. [The gunshot wound is] le mettre hors tension, comme nous en avons parlé plus tôt dans la saison. Il essaie de comprendre ce qui se passe… Mais aussi, il est fan. Prendre un peu de temps avec Sam n’est pas une si mauvaise chose pour lui, même si c’est juste pour tordre un peu plus le couteau.

TVLINE | Y a-t-il d’autres effets secondaires à avoir avec la blessure par balle partagée de Sam et Chuck, ou est-ce que tout va bien après que Sergei ait ramené son âme?

Je ne pense pas que Sam soit complètement OK. Et même si la blessure est guérie, psychologiquement, Sam va changer un peu. Je pense aussi que la façon dont Chuck traite Sam dans ce [week’s] épisode consiste à lui montrer ce que j’appellerai une vérité désagréable, et ces choses resteront pour Sam à mesure que nous avancerons.

TVLINE | Nous sommes maintenant à mi-chemin de la saison. Sommes-nous plus près de revoir Jack?

Nous sommes très près de revoir Jack.

TVLINE | Et étant donné le temps qui s’est écoulé depuis la dernière fois que nous l’avons vu, et nous n’avons aucune idée de ce qu’il a fait à ce moment-là, pouvons-nous nous attendre à un côté différent de Jack?

Quand Jack réapparaît, [death] l’aura changé. La mort ou la «mort» change toujours nos personnages, et il va revenir, pas nécessairement en tant que personne différente, mais avec une mission très claire.

TVLINE | Vous avez été très bon cette saison pour ramener les faveurs des fans du passé. Y en a-t-il d’autres à venir?

Il y en a d’autres à venir, dont deux surprenantes stars invitées dans l’épisode 9.

TVLINE | Un autre grand thème cette saison a été la perte. Nous avons déjà perdu Rowena, Ketch, Lilith. À quoi ressemble le bilan des morts dans la seconde moitié de la saison?

C’est énorme.

TVLINE | Sommes-nous en train de perdre des personnes proches et chères aux téléspectateurs et aux personnages?

Oui.