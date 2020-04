Sports United pour le Mexique – Siete24

Mexico.- Selon les projections de modèles mathématiques, le moment de prendre des mesures plus rigoureuses pour contenir la propagation de Covid-19 devrait être lorsque 400 à 500 cas sont enregistrés dans une ville, a déclaré Gustavo Cruz Pacheco, de l’Institut de recherche en mathématiques appliquées. et dans les systèmes (IIMAS) à l’UNAM.

Il est inutile de lancer des mesures de quarantaine ou de restriction à travers le pays, car l’épidémie ne se produira pas en même temps. “Par exemple, en 2009, lors de la crise de la grippe A, alors que l’épidémie était déjà passée à Mexico, elle a commencé dans d’autres villes”, a rappelé l’expert.

Pour cette raison, il a estimé qu’il était essentiel que les dispositions soient prises par étapes et qu’elles commencent dès que nécessaire, et non avant ou après, pour qu’elles soient efficaces.

“S’ils commencent tôt et ne peuvent pas être maintenus, ils se lèveraient au mauvais moment et ce serait préjudiciable, et si, au contraire, on attend trop, ils seraient moins efficaces. C’est une décision délicate, car il n’est pas nécessaire d’aller de l’avant, ni d’aller plus loin “, a-t-il souligné lors de sa participation à l’émission” UNAM responds “, à la télévision UNAM.

En outre, il convient de considérer que le nombre de personnes infectées est supérieur à celui enregistré, car certaines personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes très légers n’atteindront jamais les services médicaux, mais continueront à faire circuler et à propager l’infection.

Rôle des mathématiques

Le rôle des mathématiques face à un phénomène comme celui auquel le monde est confronté est d’essayer de quantifier et d’estimer ce qui se passe, de prendre des mesures avec plus de précision.

Un modèle mathématique est une relation entre les quantités et les taux de variation. Dans le cas de cette flambée infectieuse, certains paramètres épidémiologiques sont utilisés, tels que les taux de contact entre les personnes et la durée de transmission de l’infection par un individu.

La période infectieuse est un paramètre biologique donné par le virus lui-même et par le système immunitaire. Pendant ce temps, le taux de contact est déterminé par le comportement des gens, «et c’est là que nous essayons d’influencer, de le diminuer; C’est à cela que servent les mesures de distance. »

Ce dernier permettra au pic infectieux qui prend naissance comme une montée exponentielle de ne pas atteindre une telle hauteur; c’est-à-dire qu’il n’y a pas tellement de cas enregistrés et qu’ils ne sont pas enregistrés en très peu de temps, car cela saturerait les services de santé, a averti Gustavo Cruz.

Les modèles mathématiques aident à poser et à mesurer différents scénarios. Par exemple, vous pouvez modéliser ce qui se passerait si certaines mesures d’isolation n’étaient pas prises; dans ce cas, la proportion de personnes infectées, commençant à zéro, commencerait à augmenter, atteindrait un maximum de l’ordre de 20 à 25 pour cent de la population et commencerait son déclin.

“Par conséquent, il est recommandé de suivre les directives établies par le ministère de la Santé. Vous pouvez avoir des réalisations si les gens le font “, a conclu l’étudiant universitaire.

