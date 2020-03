Spotify Awards, où et quand regarder la diffusion en ligne | .

Le jour 5 mars Les gagnants des Spotify Awards seront annoncés, le meilleur de la musique selon leurs reproductions, sachez où vous pourrez profiter du transmission en ligne.

Depuis le 2006 l’application multiplateforme a été lancée sur le marché où vous pouvez jouer de la musique via le streaming, au cas où vous ne le saviez pas la demande est d’origine suédoise.

La remise des prix aura lieu au Mexico, pour pouvoir répartir les catégories, elles ont été faites en fonction des jeux, des schémas et des habitudes d’écoute des utilisateurs, il a donc été plus facile de déterminer à la fois les finalistes et les catégories.

Les Prix ​​Spotify ils sont le véritable reflet des goûts de Les mexicains Parce que ce qu’ils écoutent a été pris en compte pour effectuer la cérémonie, probablement dans d’autres pays, ces récompenses seront également accordées selon leurs règles, pour le moment ce 5 mars, nous les Mexicains apprécierons cette cérémonie.

Au total, ils sont 44 catégories qui sera décerné, sera diffusé sur les réseaux sociaux et sur le tapis vert, 12 d’entre eux seront diffusés en directSi vous voulez savoir où vous pouvez en profiter, ne décollez pas et continuez à lire.

Probablement plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux commencent à transmettre la cérémonie selon ses possibilités mais il existe une page officielle où vous pouvez le faire sans avoir à subir de mauvaise connexion.

Cliquez ici pour profiter diffusion en direct qui aura lieu dans quelques heures, Profitez d’un mois gratuit pour pouvoir regarder la cérémonie même si vous n’êtes pas Premium comme indiqué.

Pour les voir dans le confort de votre maison, vous devez avoir le signal de TNT si vous êtes Amérique latine ou Telemundo et l’univers si vous êtes États Unis.

La cérémonie impliquera plusieurs des maximums exposants latins Les plus écoutés et les plus chers d’aujourd’hui tels que J Balvin, Karol G et Bad Bunny, vous apprécierez certainement à nouveau le célèbre thème: “Tusa”, alors préparez votre pop-corn pour profiter de la transmission.

Vous pouvez également profiter de la présence de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Lizbeth Rodríguez et Danna Paola.

