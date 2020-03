Spotify lance sa version pour enfants avec 6000 chansons au Mexique

Les goûts musicaux de votre fils ou petit frère ne ruineront plus l’algorithme de votre compte Spotify, maintenant que la société a enfin lancé son application indépendante Spotify Kids au Mexique, afin que les plus petits puissent également profiter de leur propre musique.

Spotify Kids a été lancé en octobre 2019 et est maintenant disponible au Mexique pour iOS et Android. Selon la société, la nouvelle application contient plus de 6 000 chansons, dont des chansons de Disney et d’artistes comme Taylor Swift et Ariana Grande, Ils ont été personnellement sélectionnés par leurs propres éditeurs pour s’assurer que les sujets violents n’étaient pas inclus ou qu’ils faisaient référence à des armes pour en faire un lieu exempt de contenu inapproprié. Il propose également du matériel ludique et des histoires pour les enfants de 3 à 10 ans.

Spotify Kids est également personnalisable avec des avatars amusants ressemblant à des monstres et une grande variété de palettes de couleurs. En outre, la société de streaming musical Il promet que votre application est un espace “sûr” pour les enfants, car elle garantira leur intimité. Vos informations ne seront utilisées qu’à des fins pratiques pour améliorer l’application et à but non lucratif, en plus de ne pas demander de données de localisation. Espérons juste qu’ils ne nous décevront pas.

Bien sûr, l’application contiendra de l’espace publicitaire, à moins que la personne responsable de l’enfant ne dispose d’un compte Spotify Family Premium, qui sera lié à la version pour enfants.

Spotify Kids Il doit être téléchargé indépendamment via iOS ou Android et est entièrement gratuit.

Jusqu’à présent, Spotify Kids n’est disponible qu’au Danemark, en Suède, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique latine en Argentine, au Brésil et au Mexique.

.