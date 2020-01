Spotify peut désormais créer une liste de lecture pour votre animal de compagnie

Si vous aimez tout partager avec votre animal, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité Spotify. Et bien Maintenant, l’application va générer une liste de lecture spécialement pour votre ami et partenaire, que ce soit un chaton tendre, un chien amical et même un iguane apathique.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité Spotify, vous devez accéder au site Spotify Pets Playlist. Une fois connecté avec votre compte, il vous sera demandé quelques traits de personnalité pour déterminer ce qui se marie le mieux avec votre animal. À partir de cela, l’algorithme recommandera de la musique à votre hamster, votre chien ou votre gerbille.

Ce qui est drôle, c’est que l’algorithme peut vous recommander de la musique classique savante à Iron Maiden et Metallica.

Mais oui, Spotify prévient que la musique pour animaux de compagnie n’est basée sur aucune science:

Bien que la musique pour animaux de compagnie ne soit pas exactement une science, nous consultons des experts de l’industrie des animaux de compagnie pour une meilleure approche de ce qui fonctionnerait avec les animaux que nous proposons, vous pouvez lire dans la section des questions fréquemment posées de la nouvelle fonctionnalité Spotify.

Ce n’est pas la première fonction à générer une liste de lecture Spotify complètement inhabituelle, car en 2018, elle a créé un outil pour générer une liste de lecture basée sur votre ADN.

.