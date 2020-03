Spreads exclusifs pour Ghostbusters des éditions Insight: Artbook

Spreads exclusifs pour Ghostbusters Insight Editions: Artbook

ComingSoon.net est ravi de partager deux spreads exclusifs des prochaines éditions Inside Editions Ghostbusters: Artbook, dont la sortie est prévue pour le 19 mai 2020. Vous pouvez consulter les spreads dans la galerie ci-dessous et pré-commander votre copie ici!

Ghostbusters: Artbook est une célébration originale et entièrement illustrée de la franchise de films emblématique, mettant en vedette des centaines d’œuvres d’art uniques commandées dans le monde entier.

Célébrer le spectaculaire fantasmagorique et délicieusement maladroit chasseurs de fantômes univers, ce livre d’art de luxe de 208 pages à couverture rigide présente un trésor d’œuvres d’art originales inspirées du hit Ghostbusters. Rassemblant des artistes brillants des mondes de l’animation, de la bande dessinée, des beaux-arts et au-delà, Ghostbusters: Artbook met en lumière plus de 170 illustrateurs du monde entier, tous contribuant à une œuvre inédite dans cette collection complète et unique. Ghostbusters: Artbook offre un aperçu soigneusement organisé à l’intérieur du phénomène culturel qui est chasseurs de fantômes.

Suite très attendue de l’été 2020 Ghostbusters: Afterlife en fait le moment idéal pour les fans de la saga surnaturelle pour demander “Qui vas-tu appeler?” et ajoutez ce livre d’art incontournable à leur collection.

Insight Editions a fait équipe avec GhostCorps et la société de développement de médias Printed in Blood de Sony Pictures pour rassembler des artistes brillants des mondes de l’animation, de la bande dessinée, des beaux-arts, du graphisme et d’autres disciplines pour un livre de collection incontournable.

