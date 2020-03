Squadron Supreme peut apparaître dans la série «Loki» de Tom Hiddleston

Une nouvelle rumeur indique que le Squadron Supreme apparaît dans la prochaine série Loki de Tom Hiddleston pour Disney Plus.

On ne sait pas grand-chose sur Loki de Tom Hiddleston à part la série centrée sur le Dieu du mal avec le Tesseract de la chronologie alternative créée dans Avengers: Fin de partie. Sur la base des images de Loki montrées dans le spot du Super Bowl de Marvel Studios, nous savons également que la Time Variance Authority peut également jouer un rôle dans la série.

Bleeding Cool a entendu dire que le Squadron Supreme pourrait faire ses débuts dans Marvel Cinematic Universe à Loki également sur la base de bandes dessinées commandées à l’équipe de production de la série. Le Squadron Supreme est apparu pour la première fois dans The Avengers # 85 en 1971 et a été créé par Roy Thomas et John Buscema. Le Squadron Supreme est une équipe de super-vilains qui a traversé plusieurs files d’attente au fil des ans et qui ressemble étroitement à Batman, Wonder Woman, Superman et d’autres de DC. L’équipe d’origine était composée d’Hyperion, Nighthawk, Doctor Spectrum, Power Princess et The Whizzer.

Consultez le synopsis officiel de Loki de Tom Hiddleston ci-dessous:

Dans “Loki” de Marvel Studios, le méchant mercurial Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”. Kate Herron dirige et Michael Waldron est le scénariste en chef. Débuts sur Disney + l’année prochaine – 2021.

Marvel Studios développe d’autres émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Le Falcon and Winter Soldier est actuellement la première série Marvel Studios à faire ses débuts sur Disney Plus.

Loki devrait faire ses débuts sur Disney Plus au début de 2021.

Source: Bleeding Cool

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.