Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce pour Final Fantasy VII Remake

Cloud Strife est de retour dans une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake, et il l’a fait de la manière la plus élégante et la plus cool possible: avec la robe de la version originale du jeu qu’il utilise lors d’une mission de sauvetage dans cette iconique Honey Bee Inn. Ce à quoi nous nous attendions. En 2015, le réalisateur Tetsuya Nomura de Square Enix Il a promis que nous verrions Cloud habillé dans la revue Final Fantasy VII, et enfin nous savons à quoi il ressemble: très agréable.

Le Honey Bee Inn est un endroit facultatif dans les bidonvilles de Midgar, qui est situé dans Wall Market dans le secteur 6. L’endroit, si vous n’avez jamais joué à Final Fantasy VII, est un bordel qui peut être visité lorsque Cloud et Aerith Gainsborough arrivent au Wall Market pour essayer de trouver un moyen de sauver Tifa Lockhart de Don Corneo.

Voici la bande annonce:

Mais voir Cloud vêtu d’une robe n’était pas la seule nouveauté que la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake a présentée, car Square Enix a également a présenté le nouveau thème du jeu intitulé Hollow, du compositeur Nobuo Uematsu et joué par Yosh (Survivre dit le prophète). En plus de cela, nous avons également eu la première approche de Red XIII, du chef Palmer, du professeur Hojo, du préfet Tuesti et de Scarlet.

Remake de Final Fantasy VII sortira le 10 avril, alors que son lancement devait avoir lieu le 3 mars avant de subir un retard.

